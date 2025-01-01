SLAM Logo
SIDEBÜRNS: Start der Single-Offensive zur kommenden EP mit "All In"

Im Vorfeld der für März 2026 angekündigten EP "Beer Füeled Bastard" haut das Power-Trio im Abstand von sechs Wochen jeweils einen neuen Song raus. Losgerockt wird ab 26.09.2025 mit dem ersten Vorgeschmack "All In".

SIDEBÜRNS: All InSIDEBÜRNS dürfen ruhigen Gewissens als alte Hasen bezeichnet werden, schließlich ist das Power-Trio, welches sich dem guten alten Rock`n`Roll der kompromisslosen Art verschrieben hat, schon seit 20 Jahren aktiv. Ralf Sideburn, Katja BaroneSS und Ronny G. Hämmer können nicht zuletzt auf 200 Konzerte samt schweißtreibender Clubshows und Festivalgigs wie etwa beim Party.San oder Supports für THUNDERMOTHER, THE BONES oder SUPERSUCKERS zurückblicken.


Mit "Beer Füeled Bastard" ist soeben eine neue EP für März 2026 angekündigt worden, mit der zwei besondere Entwicklungen einhergehen: Einerseits handelt es sich bei dem Material um das letzte, für das Ronny G. Hämmer die Sticks schwingt, bevor er den Platz hinter der Schießbude jemand anderem überlässt, andererseits markiert der Release für Ralf Sideburn das Erreichen eines ganz anderen Levels.


"Für mich ist die EP ein Meilenstein auf dem Weg zu meiner Vorstellung von Kick Ass Rock’n’Roll und das bislang klarste Statement von SIDEBüRNS. ,All In’ ist mit Abstand der kürzeste Track – aber genau deshalb der perfekte Opener: Kurz, roh und direkt auf den Punkt", erzählt der Sänger, Gitarrist und Produzent in Personalunion.


Passenderweise handelt es sich bei besagtem Track um den ersten von mehreren, die zum Warmlaufen vor dem Release von "Beer Füeled Bastard" im Sechs-Wochen-Takt erscheinen. Ab 26.09.2025 ist das flotte Teil auf allen gängigen Soundportalen erhältlich.


 
 
Jera On Air: Erste Acts des Line-Ups für 2026 bekannt

Nachdem die diesjährige Auflage einmal mehr erfolgreich über die Bühne(n) gebracht wurde, präsentiert das nimmermüde Team des Jera On Air bereits sage und schreibe 20 Bands für die nächste Sause von 25.-27.06.2026.

KOAN AKKU bringen Debüt-EP "Von Flammen Ins Licht" an den Start

Ab 26.09.2025 wartet die erste EP des (live um weitere Mitstreiter ergänzten) Tiroler Mundart-Rockduos darauf, die Hörerschaft im Lauf von sechs Songs auf eine intensive Reise quer durch das emotionale Spektrum mitzunehmen.

Manga Day 2025: Hey ho, Leseratten, let`s go!

Es ist wieder einmal so weit: Am Samstag, den 27.09.2025 laden erneut zahlreiche tolle Gratis-Leseproben zum Schmökern in Manga-Highlights für jeden Geschmack bei den ebenso zahlreich teilnehmenden Partnern ein.

Exklusive Video-Premiere bei SLAM: "Computer Dreams" von VIBRAVOID

Als Kostprobe zum neuen Album "Remove The Ties", das am 26.09.2025 erscheint, haben wir das Video zum Song "Computer Dreams" zum Eintauchen in virtuelle Welten als exklusive Premiere für euch.

Meet Your Master: Masterclass mit den SCORPIONS

Im Portfolio der Online-Kurse mit den Spitzenkräften ihres Fachs sind jetzt auch die legendären Rocklegenden aus Hannover vertreten – inklusive allerlei aufschlussreicher Infos sowie Tipps direkt von den Profis.

Domplatz Open-Air: Pop am Dom in St. Pölten

Im September verwandelt sich der Domplatz der niederösterreichischen Landeshauptstadt zum Ort für kulturellen Hochgenuss. Auf dem Programm steht am 13.09.2025 auch Pop am Dom, bei dem sich unter anderem THE DRESDEN DOLLS die Ehre geben werden.
