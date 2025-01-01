SLAM #142 - Jetzt im Handel!

Für die von 25.-27.06.2026 angesetzte nächste Runde des Festivalklassikers in Ysstelsteyn stehen jetzt die nächsten 20 Hochkaräter für gepflegten Musikgenuss fest.
Die unbändige Energie der Tour, welche die von Wayne Kramer 2018 ins Leben gerufenene All-Star-Formation entfaltete, kann ab 05.12.2025 auch auf Platte genossen werden.
Die kommende Auflage des musikalischen Hochamts in Donje Primišlje, die von 02.-05.07.2026 stattfindet, wirft bereits einen mächtigen Schatten voraus angesichts der Bands, die soeben verlautbart wurden.
Im Vorfeld der für März 2026 angekündigten EP "Beer Füeled Bastard" haut das Power-Trio im Abstand von sechs Wochen jeweils einen neuen Song raus. Losgerockt wird ab 26.09.2025 mit dem ersten Vorgeschmack "All In".
Nachdem die diesjährige Auflage einmal mehr erfolgreich über die Bühne(n) gebracht wurde, präsentiert das nimmermüde Team des Jera On Air bereits sage und schreibe 20 Bands für die nächste Sause von 25.-27.06.2026.
Ab 26.09.2025 wartet die erste EP des (live um weitere Mitstreiter ergänzten) Tiroler Mundart-Rockduos darauf, die Hörerschaft im Lauf von sechs Songs auf eine intensive Reise quer durch das emotionale Spektrum mitzunehmen.