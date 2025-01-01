SLAM #142 - Jetzt im Handel!

SLAM Logo
SLAM #142 mit Interviews und Storys zu AFI +++ ELLEREVE +++ MILITARIE GUN +++ AVATAR +++ ARRESTED DENIAL +++ THRICE +++ AUTHOR & PUNISHER +++ MICHAEL SCHENKER GROUP +++ ZSK +++ u.v.m. +++ Jetzt am Kiosk!

Ab sofort überall am Kiosk erhältlich (falls nicht, bittet einfach den Kioskbesitzer, das Heft ohne zusätzliche Kosten zu bestellen – es ist nach 24 Stunden da)!


Ob SLAM in eurer Nähe erhältlich ist, könnt ihr auch bequem auf www.mykiosk.com überprüfen (einfach eure Adresse und SLAM in der Suche eingeben).




Jera On Air lässt zweite Bandwelle vom Stapel

Für die von 25.-27.06.2026 angesetzte nächste Runde des Festivalklassikers in Ysstelsteyn stehen jetzt die nächsten 20 Hochkaräter für gepflegten Musikgenuss fest.

MC50: Live-Album "10 More" kommt Anfang Dezember

Die unbändige Energie der Tour, welche die von Wayne Kramer 2018 ins Leben gerufenene All-Star-Formation entfaltete, kann ab 05.12.2025 auch auf Platte genossen werden.

Bear Stone Festival: Erste Welle an Acts bekanntgegeben

Die kommende Auflage des musikalischen Hochamts in Donje Primišlje, die von 02.-05.07.2026 stattfindet, wirft bereits einen mächtigen Schatten voraus angesichts der Bands, die soeben verlautbart wurden.

SIDEBÜRNS: Start der Single-Offensive zur kommenden EP mit "All In"

Im Vorfeld der für März 2026 angekündigten EP "Beer Füeled Bastard" haut das Power-Trio im Abstand von sechs Wochen jeweils einen neuen Song raus. Losgerockt wird ab 26.09.2025 mit dem ersten Vorgeschmack "All In".

Jera On Air: Erste Acts des Line-Ups für 2026 bekannt

Nachdem die diesjährige Auflage einmal mehr erfolgreich über die Bühne(n) gebracht wurde, präsentiert das nimmermüde Team des Jera On Air bereits sage und schreibe 20 Bands für die nächste Sause von 25.-27.06.2026.

KOAN AKKU bringen Debüt-EP "Von Flammen Ins Licht" an den Start

Ab 26.09.2025 wartet die erste EP des (live um weitere Mitstreiter ergänzten) Tiroler Mundart-Rockduos darauf, die Hörerschaft im Lauf von sechs Songs auf eine intensive Reise quer durch das emotionale Spektrum mitzunehmen.
