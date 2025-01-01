SLAM Logo
© SLAM Media
SLAM #142 mit Interviews und Storys zu AFI +++ ELLEREVE +++ MILITARIE GUN +++ AVATAR +++ ARRESTED DENIAL +++ THRICE +++ AUTHOR & PUNISHER +++ MICHAEL SCHENKER GROUP +++ ZSK +++ u.v.m. +++ Jetzt am Kiosk!

SLAM presents: Family & Friends Fest

Zum fünfjährigen Jubiläum wird am 16.05.2026 in Ingolstadt besonders stark auf die Tube gedrückt, mit jeder Menge Herzblut, tollen Bands – und präsentiert von SLAM!

Family and Friends Fest 2026 LogoMit dem Family & Friends Fest feierte die 2012 in Ingolstadt formierte Melodic Hardcore-Formation WAVES LIKE WALLS das zehnjährige Bestehen und präsentierte dabei auch ihr Debütalbum. Nachdem das Indoor-Festival mit befreundeten Bands erfolgreich über die Bühne gegangen war, stand für alle Beteiligten fest, dass es weitergehen musste.


Seitdem hat sich das Event im Festivalkalender weit über die Region hinaus etabliert und wechselte mit der vierten Runde 2024 auch den Termin, um künftig statt im Herbst die warme Jahreszeit unter freiem Himmel ausnutzen zu können. Bei der vorangegangenen Auflage im Mai 2025 wiederum gaben WAVES LIKE WALLS den Headliner-Slot erstmal ab zugunsten eines überrregional bekannten Acts, was auch die Weiterentwicklung der Veranstaltung widerspiegelte.


Im Wonnemonat des nächsten Jahres gilt es nach Adam Riese somit das fünfjährige Jubiläum zu feiern. Selbstverständlich werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dem geneigten Publikum in puncto Metalcore, Hardcore und Pop-Punk ein besonders schmackhaftes Live-Menü zu kredenzen. Vor der Bekanntgabe der ersten Bands läuft von 10.-23.11.2025 die (nach dem Festivalmaskottchen benannte) Early Otter Phase mit limitierten Tickets im Onlineshop von WAVES LIKE WALLS, danach beginnt der reguläre Vorverkauf. Zum ersten Mal gibt es diesmal auch ein Ticket-Bundle mit einem exklusiven T-Shirt.


Alle Infos zum von SLAM präsentierten Family & Friends Fest findet ihr auf www.familyandfriendsfest.de.


 
Das gefällt mir! Weiter-tweeten

Neue Singles von THE BIRCH und HUM bei Tonzonen Records

Was doppelt hält, hält besser. Frei nach diesem bewährtem Motto bringen zwei Tonzonen-Acts neue Singles an den Start: THE BIRCH präsentierten den Titeltrack von "Vicious Mind" und HUM wiederum "This Means War".

EVON ROSE: Neue EP "The Bond" und Tour

Mit den fünf Songs der ab 07.11.2025 erhältlichen EP "The Bond " im Gepäck gibt es die Band um Andreas Schuster dieser Tage auch live zu erleben.

SLAM #142 - Jetzt im Handel!

Mit AFI, ELLEREVE, MILITARIE GUN, AVATAR, ARRESTED DENIAL, THRICE, AUTHOR & PUNISHER, MICHAEL SCHENKER GROUP, ZSK, AFSKY und vielen mehr!

Jera On Air lässt zweite Bandwelle vom Stapel

Für die von 25.-27.06.2026 angesetzte nächste Runde des Festivalklassikers in Ysstelsteyn stehen jetzt die nächsten 20 Hochkaräter für gepflegten Musikgenuss fest.

MC50: Live-Album "10 More" kommt Anfang Dezember

Die unbändige Energie der Tour, welche die von Wayne Kramer 2018 ins Leben gerufenene All-Star-Formation entfaltete, kann ab 05.12.2025 auch auf Platte genossen werden.

Bear Stone Festival: Erste Welle an Acts bekanntgegeben

Die kommende Auflage des musikalischen Hochamts in Donje Primišlje, die von 02.-05.07.2026 stattfindet, wirft bereits einen mächtigen Schatten voraus angesichts der Bands, die soeben verlautbart wurden.
Rock Classics
Facebook Twitter
© by SLAM alternative music magazine 2025. AGBs | Impressum
Cookie-Einstellungen (Datenschutzerklärung)

Alle annehmen Ablehnen / Konfigurieren