SLAM presents: Tolminator

Der frühe Vogel fängt den Wurm... und daher sind die günstigsten Karten für die vierte Runde in Tolmin von 24.-28.07.2026 auch schon wieder weg. Wer noch nicht zugeschlagen hat, bekommt jetzt zusätzliche Argumente dank weiterer fixierter Acts geliefert – präsentiert von SLAM!
Seit 2023 findet in Tolmin dort, wo nur kurze Zeit später auch das Punk Rock Holiday an einem der tollsten Festivallocations Europas für Stimmung sorgt, mit dem Tolminator auch ein metallisches Pendant statt. Im vergangenen Sommer waren dabei aller guten Dinge drei, davon kann sich die geneigte Leserschaft aktuell übrigens auch im Rahmen einer Live-Review in SLAM #142
überzeugen.
Eine Fortsetzung der Metal-Extravaganz stand und steht somit nichts im Wege, sodass schon mal die Tage von 24.-28.07.2026 im Kalender rot angestrichen werden können. Bereits jetzt sind die Early Bird Tickets ausverkauft, was natürlich nicht verwundert ob der zu erwartenden Kracher, die die Veranstaltercrew wieder einmal zum Zünden auf der Bühne vorbereiten.
Nach den vier Headlinern IN FLAMES, HEAVEN SHALL BURN, SATYRICON und DEICIDE haben sich soeben auch HATEBREED, MUNICIPAL WASTE, BLEED FROM WITHIN, DEAFHAVEN, AGNOSTIC FRONT, 1000MODS, ELDER, SPECTRAL WOUND, MOSCOW DEATH BRIGADE, PSYCHONAUT 4, SIBERIAN MEAT GRINDER, LUCIFER CHILD, NECKBREAKER, CABAL, RAISED BY OWLS, SEVEN BLOOD und TURBO KILL zum Line-up gesellt.
Wie immer ist die Besucherzahl auf 5000 begrenzt, um auch weiterhin die betont familiäre Atmosphäre abseits hinlänglich bekannter festivaltechnischer "Massenabfertigung" zu gewährleisten, ganz abgesehen vom Urlaubsambiente, welches das Tolminator durch seine Lage zwischen imposanter Gebirgskulisse und mediterranem Flair entfaltet.
Ticket gefällig? Dann gleich mal hier
reinschauen.
Alle Infos zum von SLAM präsentierten Tolminator findet ihr auf www.tolminator.com
.