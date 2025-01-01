SLAM presents: Tolminator

- LIKEN und immer topinformiert sein!

Der frühe Vogel fängt den Wurm... und daher sind die günstigsten Karten für die vierte Runde in Tolmin von 24.-28.07.2026 auch schon wieder weg. Wer noch nicht zugeschlagen hat, bekommt jetzt zusätzliche Argumente dank weiterer fixierter Acts geliefert – präsentiert von SLAM!

Was doppelt hält, hält besser. Frei nach diesem bewährtem Motto bringen zwei Tonzonen-Acts neue Singles an den Start: THE BIRCH präsentierten den Titeltrack von "Vicious Mind" und HUM wiederum "This Means War".

Zum fünfjährigen Jubiläum wird am 16.05.2026 in Ingolstadt besonders stark auf die Tube gedrückt, mit jeder Menge Herzblut, tollen Bands – und präsentiert von SLAM!

Mit den fünf Songs der ab 07.11.2025 erhältlichen EP "The Bond " im Gepäck gibt es die Band um Andreas Schuster dieser Tage auch live zu erleben.

Mit AFI, ELLEREVE, MILITARIE GUN, AVATAR, ARRESTED DENIAL, THRICE, AUTHOR & PUNISHER, MICHAEL SCHENKER GROUP, ZSK, AFSKY und vielen mehr!

Für die von 25.-27.06.2026 angesetzte nächste Runde des Festivalklassikers in Ysstelsteyn stehen jetzt die nächsten 20 Hochkaräter für gepflegten Musikgenuss fest.