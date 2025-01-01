SLAM Logo
SLAM #142 mit Interviews und Storys zu AFI +++ ELLEREVE +++ MILITARIE GUN +++ AVATAR +++ ARRESTED DENIAL +++ THRICE +++ AUTHOR & PUNISHER +++ MICHAEL SCHENKER GROUP +++ ZSK +++ u.v.m. +++ Jetzt am Kiosk!

SLAM presents: Tolminator

Der frühe Vogel fängt den Wurm... und daher sind die günstigsten Karten für die vierte Runde in Tolmin von 24.-28.07.2026 auch schon wieder weg. Wer noch nicht zugeschlagen hat, bekommt jetzt zusätzliche Argumente dank weiterer fixierter Acts geliefert – präsentiert von SLAM!

Tolminator 2026 Promo 2Seit 2023 findet in Tolmin dort, wo nur kurze Zeit später auch das Punk Rock Holiday an einem der tollsten Festivallocations Europas für Stimmung sorgt, mit dem Tolminator auch ein metallisches Pendant statt. Im vergangenen Sommer waren dabei aller guten Dinge drei, davon kann sich die geneigte Leserschaft aktuell übrigens auch im Rahmen einer Live-Review in SLAM #142 überzeugen.


Eine Fortsetzung der Metal-Extravaganz stand und steht somit nichts im Wege, sodass schon mal die Tage von 24.-28.07.2026 im Kalender rot angestrichen werden können. Bereits jetzt sind die Early Bird Tickets ausverkauft, was natürlich nicht verwundert ob der zu erwartenden Kracher, die die Veranstaltercrew wieder einmal zum Zünden auf der Bühne vorbereiten.


Nach den vier Headlinern IN FLAMES, HEAVEN SHALL BURN, SATYRICON und DEICIDE haben sich soeben auch HATEBREED, MUNICIPAL WASTE, BLEED FROM WITHIN, DEAFHAVEN, AGNOSTIC FRONT, 1000MODS, ELDER, SPECTRAL WOUND, MOSCOW DEATH BRIGADE, PSYCHONAUT 4, SIBERIAN MEAT GRINDER, LUCIFER CHILD, NECKBREAKER, CABAL, RAISED BY OWLS, SEVEN BLOOD und TURBO KILL zum Line-up gesellt.


Wie immer ist die Besucherzahl auf 5000 begrenzt, um auch weiterhin die betont familiäre Atmosphäre abseits hinlänglich bekannter festivaltechnischer "Massenabfertigung" zu gewährleisten, ganz abgesehen vom Urlaubsambiente, welches das Tolminator durch seine Lage zwischen imposanter Gebirgskulisse und mediterranem Flair entfaltet.


Ticket gefällig? Dann gleich mal hier reinschauen.


Alle Infos zum von SLAM präsentierten Tolminator findet ihr auf www.tolminator.com.


 
 
Neue Singles von THE BIRCH und HUM bei Tonzonen Records

Was doppelt hält, hält besser. Frei nach diesem bewährtem Motto bringen zwei Tonzonen-Acts neue Singles an den Start: THE BIRCH präsentierten den Titeltrack von "Vicious Mind" und HUM wiederum "This Means War".

SLAM presents: Family & Friends Fest

Zum fünfjährigen Jubiläum wird am 16.05.2026 in Ingolstadt besonders stark auf die Tube gedrückt, mit jeder Menge Herzblut, tollen Bands – und präsentiert von SLAM!

EVON ROSE: Neue EP "The Bond" und Tour

Mit den fünf Songs der ab 07.11.2025 erhältlichen EP "The Bond " im Gepäck gibt es die Band um Andreas Schuster dieser Tage auch live zu erleben.

SLAM #142 - Jetzt im Handel!

Mit AFI, ELLEREVE, MILITARIE GUN, AVATAR, ARRESTED DENIAL, THRICE, AUTHOR & PUNISHER, MICHAEL SCHENKER GROUP, ZSK, AFSKY und vielen mehr!

Jera On Air lässt zweite Bandwelle vom Stapel

Für die von 25.-27.06.2026 angesetzte nächste Runde des Festivalklassikers in Ysstelsteyn stehen jetzt die nächsten 20 Hochkaräter für gepflegten Musikgenuss fest.

MC50: Live-Album "10 More" kommt Anfang Dezember

Die unbändige Energie der Tour, welche die von Wayne Kramer 2018 ins Leben gerufenene All-Star-Formation entfaltete, kann ab 05.12.2025 auch auf Platte genossen werden.
