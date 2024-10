"Super Mario Bros. Wonder" feiert Geburtstag

Flower Power für alle! Demnächst jährt sich der Release von "Super Mario Bros. Wonder", mit dem die glorreiche Rückkehr in klassische 2D-Jump`n`Run-Gefilde erfolgte.





Wer den berühmtesten Klempner der Welt und seine nicht minder kultige Crew in klassischem 2D erleben wollte, musste eine lange Durststrecke überstehen, denn zum letzten Mal lud "New Super Mario Bros. U" anno 2012 (als einer der Starttitel der Nintendo Wii U) zu zweidimensionalem Spaß.





Mit "Super Mario Bros. Wonder" erfolgte jedoch eine famose Rückkehr in 2D-Gefilde, denn das am 20.10.2023 veröffentlichte Jump`n`Run-Spektakel setzte zu einem unglaublichen Höhenflug an: Nicht nur die Fans zeigten sich begeistert und sorgten für sensationelle Verkaufszahlen (13,44 Millionen abgesetzte Einheiten allein bis Ende März 2024), sondern auch die Kritik: Mehrere "Game of the Year"-Awards sprechen eine deutliche Sprache!







Ausschlaggebend für den gewaltigen Erfolg sind neben der liebevollen und hochqualitativen Umsetzung sicherlich auch die vielfältigen Möglichkeiten, mit denen sich die Spieler:innen im Blumenkönigreich austoben können. Deren Herrscher Prinz Florian hat nämlich Mario und seine Freunde eingeladen, doch natürlich crasht Bowser die Party, schnappt sich eine Wunderblume, verschmilzt mit dem Schloss des Regenten und sorgt als fliegende Festung für Ungemach.





Nun gilt es ihm natürlich Einhalt zu gebieten und in jedem Level eine Wunderblume aufzusammeln, was jedesmal für eine Überraschung sorgt: Alles Mögliche kann passieren, von Röhren, die zum Leben erwachen, bis hin zur Verwandlung in Stachelbälle oder andere Kreaturen! Da hilft nur eines: Rennen und hüpfen, was das Zeug hält, auch hilfreiche Power-ups wie die Elefantenfrucht, die Mario und seine Crew in robuste Dickhäuter verwandeln, erweisen sich hier als nützlich (und natürlich spaßig).







Insgesamt zwölf Charaktere stehen zur Auswahl, angefangen von Mario und Bruder Luigi bis hin zu Peach und Toadette. Eine besonders tolle Idee sind die Yoshis und Mopsies, die sich für weniger erfahrene Spieler:innen eignen, da sie sich von den knuffigen Gegnern unbeeindruckt zeigen. Somit können sich wirklich alle (uns bis zu vier Mario-Fans im Team lokal oder online) ins 2D-Vergnügen stürzen!





