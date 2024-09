Wonder Woman 1

In Form von "Die Rebellin" beginnt unter dem "Dawn of DC"-Banner eine neue Ära. Und die hat es mit Mord, Vertreibung, Widerstand und dem Kampf um Gerechtigkeit in sich.









Autor Tom King und Zeichner Daniel Sampere inszenieren einen bildgewaltigen Thriller mit unübersehbaren Parallelen zur aktuellen Einwandererdiskussion und führen ihren Lesern die Agonie von Deportation als auch die Macht von künstlich geschürter Furcht schonungslos vor Augen. Mit ausufernder Gewalt wird die gleichgültige Grausamkeit der ausführenden Regierungsorgane thematisiert, aber auch die Vergänglichkeit der Liebe. Bedrohte und längst überholte Männlichkeitsbilder samt ihren gefährlichen Auswirkungen und der unerschütterliche Glaube daran, das Richtige zu tun, avancieren zu den eigentlichen Protagonisten dieses atemberaubenden Thrillers, der sich ohne Weiteres als einer der besten Neustarts dieses Jahres bezeichnen lässt.





Einsteigerfreundlich, aber die Historie der Amazone nicht vernachlässigend beginnt die neue Ära mit Wonder Womans Tochter Lizzie Prince, die sich mit Damian Wayne (dem aktuellen Batman) und Jon Kent (dem aktuellen Superman) an einem Strand trifft, um Licht ins Dunkel einer düsteren Episode aus dem Leben ihrer Mutter zu bringen. Ebendiese Erzählung bildet das Rückgrat des vorliegenden Bands und alles beginnt damit, dass eine Amazone bei einer Kneipenschlägerei zahlreiche Männer tötet. Die Welle der Empörung in der US-Bevölkerung baut sich zu einem Tsunami auf, welcher zur brutalen Deportation der Amazonen führt und die grausamen Seiten eines verängstigten Staates und seiner von Furcht indoktrinierten Bewohner zeigt. Klar, dass Diana die Ursache des Übels offenbaren will, doch das ist nicht so einfach, kommt sie doch einem mächtigen, alten und stets im Hintergrund die Fäden ziehenden Gegner gefährlich nahe.

Christoph Höhl







Publisher: Panini Comics