ROCK CLASSICS #20: BLACK SABBATH

Das SLAM ALTERNATIVE MUSIC MAGAZINE huldigt den vier Vätern des Heavy Metal in Form eines genauestens recherchierten und in grenzenloser (Fan)Liebe geschriebenen Sonderhefts:haben sich 1968 - also vor bald 50 Jahren - in der britischen Metropole Birmingham zusammengetan, um fortan unter dem Bannerden Rock'n'Roll zu revolutionieren – was dabei herausgekommen ist? Hauptsächlich Heavy Metal, grundsätzlich Doom Metal und schlussendlich die Basis für all jenes, das Freunde metallischer Musik heute kennen und lieben!Aber nicht "nur" die "originalen" vier Helden haben BLACK SABBATH zu dem gemacht, für das man die Band noch in tausenden von Jahren in Erinnerung behalten wird: Nachdem Ozzy die Band für seine Solokarriere (und Ehefrau Sharon) opferte, folgten ihm der göttliche(RAINBOW, DIO),(DEEP PURPLE),(BLACK COUNTRY COMMUNION, DEEP PURPLE), Ray Gillen, Tony Martin und auch– JUDAS PRIEST Sänger und Metalgott – sprang für einige Liveshows ein!Ihr könnt das Heft auch ganz einfach viabestellen!#SLAM feiert mit euch am 09.12.2017 zum Release des BLACK SABBATH Magazins eine gewaltige Party/Messe in Wiens Musik- und Kulturhochburg #1, dem Cafe Stadtbahn ! Dass die Wände (und eure Ohren) nur so wackeln, dafür sorgen DJ Shellrazor Records ) und DJ(SLAM), die sich wie gewohnt um den perfekten Soundtrack (BLACK SABBATH Special, Heavy Metal, Doom Metal) bemühen! Das Tragen von Gehörschutz (optional) und exzessive Headbang-Stimmung (garantiert) ist daher vorprogrammiert! Und ganz nebenbei wird auch noch einiges verlost, damit ihr nicht so viel Cash für Weihnachtsgeschenke ausgeben müsst! Party Hard, Children Of The Grave!