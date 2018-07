Exklusive Video-Premiere bei SLAM: "Soothsayer" von HORRENDOUS

Als Vorgeschmack auf das Ende September kommende Album "Idol" der Amerikaner haben wir als exklusive Deutschland-Premiere das Video zum Song "Soothsayer" am Start.

In 'Soothsayer', ideology is at once a spirit, a great influencer, a God, a harbinger of destruction, and an epidemic of sorts, the roots of which are lying dormant in all of us. It's a song about avoiding the teachings, biases, false information and other destructive thinking with which we have been inculcated."