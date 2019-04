Open Flair Festival: Fünf Tage Spitzenprogramm am laufenden Band

Die kommende, von 07.-11.08.2019 in Eschwege stattfindende Auflage ist mit einem wie immer topdotierten Line-up und jeder Menge Rahmenprogramm drauf und dran, zur zwölften ausverkauften in Folge zu avancieren.



Aus bescheidenen Anfängen im Jahr 1985 ist das Open Flair Festival im hessischen Eschwege über die Zeit zu einem der bekanntesten und sowohl bei Künstlern als auch Fans beliebtesten Veranstaltungen unter freiem Himmel hierzulande gewachsen, die längst nicht nur eine unüberschaubare Zahl an musikalischen Acts bietet.



Kleinkunst und Comedy stehen dabei ebenso auf dem Programm wie jede Menge Attraktionen für die jüngsten Besucher oder Walkacts in der gesamten, übrigens nur wenige Minuten entfernten historischen Fachwerkstadt. Neben der Hauptlocation und dem Schlosspark gibt es seit 2009 ein Nebengelände am Werratalsee, dem zweitgrößten See des Bundeslands, wo schon am Mittwoch der Spaß mit einem Warm-up losgeht.





Über 1700 ehrenamtliche Mitarbeiter werden auch diesmal für einen reibungslosen und perfekten Ablauf sorgen, sodass sich die Musik- und Feierwütigen ganz auf das Geschehen auf und abseits der Bühnen konzentrieren können. Die letzten elf Runden waren übrigens ausverkauft, was auch bei der kommenden zu erwarten ist, die von 07.-11.08.2019 stattfindet. Der rechtzeitige Ticketkauf empfiehlt sich daher, um keine böse Überraschung zu erleben.





Zu sehen und zu högen gibt es bei der mittlerweile 35. Auflage unter anderem DIE FANTASTISCHEN VIER, THE OFFSPRING, BULLET FOR MY VALENTINE, GOOD CHARLOTTE, BOSSE, ENTER SHIKARI, VON WEGEN LISBETH, NOTHING BUT THIEVES, DONOTS, MUFF POTTER, OF MICE & MEN, ESKIMO CALLBOY, BEYOND THE BLACK, ZEBRAHEAD, TEESY, YUNGBLUD, FUNNY VAN DANNEN, DIE KASSIERER, RUSSKAJA, FRITTENBUDE, WINGENFELDER, SWISS & DIE ANDERN, THE STORY SO FAR, SONDASCHULE, DEAF HAVANA, ZSK, PYOGENESIS und MONSTERS OF LIEDERMACHING.





Alle Infos zum Open Flair Festival findet ihr auf www.open-flair.de.