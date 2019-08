SLIPKNOT - Das Sonderheft: Ab 24.07.2019 im Handel!

Ihr aktuelles Werk "Why Aren't You Laughing?" ist nicht nur bei uns völlig zurecht auf Begeisterung gestoßen. In Kürze gibt es die Möglichkeit, die niederändische Formation auf Europa-Tour live zu erleben – präsentiert von SLAM!

Für die Extraportion Folk haben wir das Video zu "Hidden Berries" samt musikalischen Gästen aus dem im September erscheinenden dritten Album "On My Own" der Formation rund um Bird Christiani als exklusive Premiere für euch in petto.

Nach der üblichen Pause im vergangenen Jahr gilt es von 02.-03.08.2019 das runde, zehnte Jubiläum zu feiern – keine Frage, dass zu diesem Zweck in Anröchte wieder ein Spitzenpaket an Acts geschnürt werden konnte.

Wer in Wien oder Graz wohnt und zur diesjährigen Auflage des von 09.-10.08.2019 stattfindenden Open Airs in Döbriach pilgert, kann sich den Festivalpass jetzt neben der Bestellung via Internet auch bei zwei neuen Vorverkaufsstellen schnappen.

Wer noch keine Karte für die Live-Action in Wörrstadt von 23.-24.08.2019 hat, sollte sich ranhalten: Laut den Veranstaltern sind etwas mehr als einen Monat vor der 15. Jubiläumsrunde schon rund 80% des Kontingents verkauft.