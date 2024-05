Die Hobbys der größten Musiker aller Zeiten

Die Bühnen dieser Welt sind der Arbeitsplatz für die größten Musiker aller Zeiten. Bei der Freizeitgestaltung von Legenden wie OZZY OSBOURNE, ROBBIE WILLIAMS oder ALICE COOPER geht es aber ganz anders zu. Wir werfen einen Blick auf die Hobbys der größten Musikidole.

Die Hobbygolfer

Angler und Naturfreunde

Casino und Gaming

Die verrücktesten Hobbys

Sowohl Golf als auch Musik erfordert feines Fingerspitzengefühl, ein Grund, warum sich einige Musiker in ihrer raren Freizeit gerne auf dem Golfplatz tummeln. SHAKIRA ist nur ein berühmtes Beispiel einer Musikerin, die ihre Liebe für Golf entdeckt hat. Sie selbst sagt, sie sei schlecht in Ballsportarten, Golf fördere allerdings ihr Konzentrationsvermögen und mit ihrem weltbekannten Hüftschwung erzielte sie schon so manchen Treffer. Abseits der lateinamerikanischen Musikerin gibt es eine lange Liste weltbekannter Stars, die gerne das Eisen schwingen. Dazu zählen Justin Timberlake, Roger Waters, Glenn Frey, aber auch ADAM LEVINE und die Hollywood-Diva CÉLINE DION. Der aber wohl bekannteste Rockstar mit diesem elitären Hobby ist Alice Cooper. Er ziert nicht nur wie einige andere weltbekannte Rocker die Covers von Musikmagazinen, wie aktuell die Band HIGH ON FIRE auf dem aktuellen Titelbild von SLAM , sondern schwingt auch liebend gerne den Golfschläger. Von ihm kursieren bereits einige Fotos und Videos, die ihn beim Golfen mit Freunden zeigen.Die Welt der Kunst kann sehr artifiziell sein, daher entscheiden sich viele Stars für Ausflüge in die Natur in ihrer Freizeit. MARTERIA teilt dabei dasselbe Hobby wie THE WHO-Frontmann Roger Daltrey – und das ist Angeln. Der weltbekannte Rapper erzählt gerne in Interviews, wie er bereits als Kind zusammen mit seinem Bruder zum Angeln losgezogen ist. Auf seinem Instagram-Account teilt der Amerikaner regelmäßig Einblicke in seine Ausflüge in die Natur. Sein Hobby brachte ihm zuletzt sogar die neue Kampagne der Pastillen-Marke Fisherman`s Friend ein. Der 80-jährige Daltrey trieb es sogar noch weiter, als er sich seine eigene Forellenzucht zulegte. Mittlerweile, fast 30 Jahre später, leitet der Sänger von THE WHO die Lakedown Fischerei in Essex.Unter den bekanntesten Musikern befinden sich auch einige exzellente Zocker. Die Sängerin KATY PERRY wurde beispielsweise schon häufig in Casinos von Las Vegas gesehen und einige Fans sind sich sicher, dass die Musikerin ihrem Hobby auch von zu Hause aus nachgeht. Sie ist mit dem außergewöhnlichen Hobby aber nicht alleine, denn auch P. DIDDY, 50 CENT oder der Sänger HARRY STYLES werden regelmäßig in Casinos gesichtet. Auch wenn der Charme von landbasierten Casinos immer noch viele Menschen in die edlen Etablissements lockt, wird Online Casinos immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn ein Online- Casino neu eröffnet gibt es häufig interessante Aktionen und Boni, die Gamer gerne nutzen. Eine Gelegenheit, das Spiel einmal auszuprobieren und Casino von der Couch aus zu erleben.Aber auch an der Konsole und dem PC zocken jede Menge bekannte Musiker. Gut zu wissen, dass auch Stars ganz normalen Hobbys nachgehen. Zu den eingefleischten Zockern zählen JUSTIN BIEBER, SNOOP DOGG und JACK BLACK. Auch deutsche Musiker wie SIDO oder DEICHKIND erzählten in Interviews bereits von ihrer Leidenschaft zum Spiel. DEICHKIND zocken sogar direkt bis zur Showtime Okay, Naturburschen und Gamer, das ist ja wohl noch nicht wirklich außergewöhnlich. Es gibt allerdings einige Stars, die mit ihren Hobbys wirklich aus der Reihe tanzen. ROBBIE WILLIAMS outete sich beispielsweise als UFO-Forscher. Er überredet seine Partnerin regelmäßig dazu, mit ihm Ausflüge zu unternehmen, um unbekannte Flugobjekte zu entdecken. Nicht weniger ungewöhnlich ist das Hobby von ROD STEWARD oder NEIL YOUNG. Die beiden Altrocker haben einen Hang zu Modelleisenbahnen. NEIL YOUNG hält sogar tatsächlich ein Patent für seine selbst erbauten Fernbedienungen – sogar eine eigene Kupplung hat der Musiker für Züge seiner Sammlung entwickelt.