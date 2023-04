Interview mit Ben Ward von ORANGE GOBLIN

Im Vorfeld seines Auftritts mit ORANGE GOBLIN als Co-Headliner des Bear Stone Festivals von 07.-08.07.2023 im kroatischen Slunj erteilte der Sänger bereitwillig Auskunft über Vergangenheit und Gegenwart der Band.

Wir kamen alle zusammen und begannen 1994 zu proben. Das entstand aus der Tatsache, dass wir alle Freunde waren, arbeitslos und ähnliche Musik hörten, also beschlossen wir, es selbst auszuprobieren. Martyn und ich kannten uns vom Fußballspielen und er war mit Pete zur Schule gegangen, der Joe kannte, also beschlossen wir vier OUR HAUNTED KINGDOM zu gründen, eine Death/Doom Metal-Band, die nach einem Buch über Geister und Spuk in Großbritannien benannt wurde. Wir schrieben ein paar Songs, rekrutierten einen Schlagzeuger und machten uns schließlich daran, das Demo "The Eternal Dream" aufzunehmen und zu veröffentlichen. Danach begannen Live-Shows in unserer Gegend und dann in der Londoner Innenstadt zu spielen, wo wir anfingen eine Anhängerschaft aufzubauen, bis Lee Dorrian von CATHEDRAL uns schließlich live sah und uns einen Plattenvertrag bei seinem Label Rise Above Records anbot. Zu diesem Zeitpunkt entwickelten wir uns als Band und unser Sound veränderte sich von Death/Doom hin zu mehr von 1970er Rock inspiriertem Stoner/Doom, also beschlossen wir, den Bandnamen in etwas Passenderes zu ändern. Wir hatten "Aquatic Fanatic", unser erstes Demo für Rise Above, als OUR HAUNTED KINGDOM aufgenommen und das wurde unter diesem Namen als 7" Split-Single mit ELECTRIC WIZARD veröffentlicht. Ich kam auf den Namen ORANGE GOBLIN, da alle unsere Lieblingsbands Farben in ihren Namen hatten – DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, BLUE CHEER, PINK FLOYD et cetera – und wir waren alle große Fans von J. R. R. Tolkien und "Der Herr der Ringe", also entschieden wir uns für ORANGE GOBLIN. Es blieb bald hängen und schien zu uns zu passen. Damals war Chris am Schlagzeug der Band beigetreten und wurde sofort einer von uns, also machten wir uns daran, das erste Album aufzunehmen. Damals war alles anders und wir machten viel Tape-Trading mit anderen Bands und mussten außerhalb von London Flyer für Gigs verteilen und so weiter, aber das hat uns geholfen Kontakte zu knüpfen und unsere Popularität zu steigern. Wir haben nie wirklich über die Zukunft nachgedacht und wollten nur so viele Shows wie möglich spielen und vielleicht ein Album veröffentlichen. Um das fast immer noch zu tun 28 Jahre später ist unglaublich und wir sind sehr dankbar. Vielen Dank an die Fans, die bei uns geblieben sind und uns geholfen haben, die Welt zu bereisen und das zu tun, was wir lieben.Als wir zu ORANGE GOBLIN wurden, waren unsere Haupteinflüsse offensichtlich BLACK SABBATH, TROUBLE, SAINT VITUS, THE OBSESSED, PENTAGRAM, CATHEDRAL, DANZIG, MONSTER MAGNET, KYUSS und so weiter, aber damals gab es in Großbritannien eine großartige Szene und wir spielten viele Shows und freundeten uns mit Bands wie ELECTRIC WIZARD, MOURN, SOLSTICE, IRON MONKEY, ACRIMONY, SALLY, SHALLOW, HANGNAIL, SOLSTICE, ANATHEMA, DECOMPOSED und PARADISE LOST an. Es war damals eine tolle Zeit und eine wirklich starke Szene. CATHEDRAL waren irgendwie ganz vorne mit dabei und nahm uns wirklich unter ihre Fittiche, mit auf Tour und gaben uns Ratschläge. Es war auch die Geburtsstunde der ganzen Stoner Rock-Sache und als Bands anfingen nach Großbritannien zu kommen, konnten wir sie unterstützen, also spielten wir mit Leuten wie FU MANCHU, NEBULA, UNIDA, GOATSNAKE und MONSTER MAGNET. Wir sahen Bands wie SLEEP und KYUSS das erste Mal, deshalb war es eine besondere Zeit für uns und damals sind einige lebenslange Freundschaften geschlossen worden. Dann gingen wir plötzlich mit Leuten wie DIO und ALICE COOPER, QUEENS OF THE STONE AGE und DANZIG auf Tour und spielten in Arenen und größeren Veranstaltungsorten, also machten wir einfach mit und genossen die Fahrt.Unser ursprünglicher Bassist Martyn und ich waren professionelle Fußballer zwischen dem Alter von 16 und 18 Jahren und spielten zusammen für die Queens Park Rangers, die damals in der Premier League waren. Aber in diesem Alter ist man leicht zu beeindrucken und ich glaube, wir waren beide müde vom Football-Lebensstil und hatten bereits begonnen Heavy Metal zu entdecken. Wir hatten uns über unsere gemeinsame Liebe zu METALLICA, SLAYER, IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD und so weiter verbunden und angefangen zu Death Metal-Gigs zu gehen, also trat Fußball in den Hintergrund, während Musik und Trinken die Oberhand gewannen!Es war erstaunlich für uns, überhaupt ein Album zu machen, aber dass es auf einem Label eines unserer Helden wie Lee Dorrian war, machte es zu etwas ganz Besonderem. Wir waren noch nie zuvor in einem professionellen Aufnahmestudio gewesen, also wie Kinder in einem Süßwarenladen. Deshalb hat das Album all diese Spezialeffekte und Keyboards und was auch immer, wir waren einfach sehr aufgeregt, all die Möglichkeiten zu sehen, aber ich bin sehr stolz auf das besagte Jubiläum und rückblickend war es eine großartige Zeit. Wir nahmen im Sommer 1996 in einem abgelegenen Studio in der englischen Landschaft auf, also verbrachten wir jeden Tag damit Bier und Wein zu trinken, high zu werden, Musik aufzunehmen und dann nachts auf einem Feld die Sterne zu beobachten und Spaß zu haben! Es hat lange gedauert, bis das Album herauskam, also hatten wir zu dem Zeitpunkt, als es herauskam, bereits den größten Teil des Nachfolgers "Time Travelling Blues" geschrieben!Nun, die Musikindustrie hat sich seit unserer Gründung definitiv sehr verändert und in diesem neuen digitalen Zeitalter, in dem Bands in ihren Schlafzimmern aufnehmen und ihr Material dann in sozialen Medien und auf Websites wie Bandcamp oder Soundcloud veröffentlichen können, ist es viel einfacher weltweit bekannt zu werden, als es damals war. Dies hat dazu geführt, dass Bands nicht mehr so sehr auf ein Plattenlabel angewiesen sind und die meisten Dinge von ihnen selbst erledigt werden können, aber für uns war es damals sehr wichtig, ein gutes Label und ein gutes Team von Leuten zu haben, die die Band promoten und die passenden Shows oder Touren buchen.Wir sind alle immer noch sehr leidenschaftlich dabei und haben immer noch viel Spaß daran ORANGE GOBLIN zu machen, obwohl es für uns immer noch ein Hobby ist und wir alle einen Job haben. Wir haben immer gesagt, wenn es aufhört Spaß zu machen, dann hören wir auf mit der Band und machen Schluss, aber es ist unser Ventil, es ist unsere Art, der eigentlichen Arbeit zu entfliehen und eine Möglichkeit, um unsere künstlerische Natur auszudrücken. Der Sound hat sich verändert, als wir älter wurden, weil sich unsere Bandbreite an Einflüssen ständig ändert, aber ich denke, im Kern hast du immer noch einen Sound, der sehr viel ORANGE GOBLIN ist. Der Haupteinfluss von BLACK SABBATH und MOTÖRHEAD wird immer da sein, aber wir hatten nie Angst verschiedene Dinge auszuprobieren und zu versuchen uns ein wenig abzuheben.Das war eine große Ehre für uns, wir wurden von Sharon Osbournes Büro gebeten, nach Kalifornien zu gehen und die Hauptbühne zu eröffnen – die einzige Band aus Großbritannien auf dem gesamten Festival in diesem Jahr. Es war riesig, eine gewaltige Produktion und ein großartiges Line-up, also werden wir diese besondere Show nie vergessen. Wir sind von London nach L.A. geflogen, haben die Show am Tag nach unserer Ankunft gespielt und sind dann am nächsten Tag wieder nach Hause geflogen, also war alles ein bisschen wie ein Wirbelsturm, aber ein einmaliges Erlebnis, und wir haben super coole Leute getroffen!Meine Erinnerungen an die Show sind nicht gut, da ich wahrscheinlich die meiste Zeit betrunken war, aber ich erinnere mich, dass es eine großartige Show war und die Menschen in Kroatien sehr herzlich und einladend waren. Es ist so ein wunderschönes Land und ich bin wirklich froh, dass wir die Gelegenheit haben, es noch einmal zu besuchen und dieses Mal viel mehr zu genießen und mich vielleicht etwas klarer daran zu erinnern!Danke! Die ganze Sache ist, dass es eine Frage der persönlichen Entscheidung ist, und da ich auf die 50 zugehe und das seit fast 30 Jahren mache, musste ich mich ändern. Ich habe all die Rock`n`Roll-Ausschweifungen durchgemacht und es kam so weit, dass ich außer Kontrolle geriet und etwas ändern wollte. Ich führe mein eigenes Geschäft, bin Ehemann und Vater und habe Verantwortung gegenüber Menschen, die sich um mich kümmern, also möchte ich diese Fürsorge zurückzahlen und die beste Person sein, die ich sein kann. Ich genoss nicht mehr das Gefühl betrunken zu sein, verkatert zu sein und Tage am Stück zu verschwenden und auch Geld zu verschwenden. Ich habe mich entschieden, ein für alle Mal clean zu werden und jetzt bin ich fast neun Monate nüchtern und vermisse Alkohol überhaupt nicht. Ich fühle mich fitter, stärker und gesünder als je zuvor und es fühlt sich großartig an. Ich war besorgt, ob ich auf der Bühne immer noch so auftreten könnte, aber jetzt ist es noch besser und ich bekomme einen Kick vom natürlichen Adrenalin auf der Bühne statt von zwei Flaschen Whisky vor der Show!Im Jahr 2013 kündigten alle bei ORANGE GOBLIN ihre normalen Jobs, um die Band professionell auszuprobieren, was ein großer Sprung war, der nicht ganz funktionierte. Es war einfach zu schwer genug Geld für uns zu verdienen, um die Art von Musik zu spielen, die wir machen. Wir waren acht, neun Monate im Jahr auf Tour, haben unsere Familien und Kinder für wenig Geld kaum gesehen, also mussten wir das beenden und alle zur Arbeit zurückkehren. Ich hatte immer in der Musikindustrie, bei Managementfirmen und als Tourmanager gearbeitet, also wurde mir 2015 eine Stelle als Booking Agent bei The Agency Group, jetzt United Talent Agency, angeboten. Ich hatte dort großartige fünf Jahre, in denen ich mich als Agent etabliert habe, aber als die Pandemie 2020 ausbrach, war ich arbeitslos und beschloss, mein eigenes Unternehmen zu gründen und es Route One Booking zu nennen. Ich hatte großes Glück, dass viele meiner Kunden bei mir blieben und sich mir bei Route One Booking angeschlossen haben, und jetzt wird das Unternehmen immer stärker. Ich bin ein kleines Ein-Mann-Unternehmen mit einem Kundenstamm von etwa 30 Künstlern, was mich sehr beschäftigt, also bin ich sehr wählerisch in Bezug auf die Bands, mit denen ich arbeite. Es muss für mich und den Künstler von Vorteil sein, wenn wir zusammenarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass viele der Bands, mit denen ich arbeite, gerne mit mir arbeiten, weil sie wissen, dass ich die Erfahrung habe in einer Band zu sein und weiß, was die Bands brauchen, wenn sie unterwegs sind oder auf Festivals auftreten, also war das eine große Hilfe für mich.Vielen Dank für das Interview und wir können es kaum erwarten, die Bühne beim Bear Stone Festival 2023 zu beehren. Ich bin diesbezüglich schon seit einiger Zeit mit Marin in Kontakt und habe arrangiert, dass MOTHER VULTURE dort im Jahr 2022 aufgetreten sind. Sie liebten es und sagten, das Festival sei fantastisch gewesen. Deshalb ist jeder von ORANGE GOBLIN von diesem Fest sehr begeistert. Danke für die Unterstützung und bis Juli!