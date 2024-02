Bear Stone Festival

07.-08.07.2023

Donje Primišlje





Im Rückblick auf ein Festival erinnert man sich bestimmt an den Großteil der Acts auf der Bühne, bei einigen davon sind die musikalischen Darbietungen aber lediglich ein kleiner Teil des Gesamterlebnisses. Events mit einer landschaftlich besonderen Location versprechen nicht nur während der Veranstaltung, sondern auch davor und danach einen besonderen Mehrwert, für den sich auch eine lange Anreise lohnt – das Bear Stone Festival in Donje Primišlje, in der Nähe des malerischen kroatischen Ortes Slunj, gehört dazu. Laut Veranstalter wurden, obwohl es sich erst um die zweite Auflage handelte (nach einer klein dimensionierten Gratisversion im letzten Jahr), schon Tickets in mehrere Dutzend Länder verkauft.









Das Gelände liegt direkt in einem kleinen Tal am Fluss Mrežnica, die Gegend erfreut sich mit ihren vielen kleinen Wasserfällen hinsichtlich Wassersportarten wie Rafting großer Bekannt- und Beliebtheit. Zwei Tage lang stand die abgeschiedene Location um eine kleine Flussinsel nun im Zeichen eines hochkarätigen Line-ups von Stoner-, Psychedelic- und Desert-Rockbands. Die Headliner ORANGE GOBLIN und MONSTER MAGNET wären für viele Fans allein schon den Aufwand wert gewesen, das Festival zu besuchen. Internationale Acts wie CONAN, MOTHER`S CAKE oder DEVILLE wechselten sich mit kroatischen Formationen wie MALADY LANE, SEVEN THAT SPELLS oder THE FREAK FOLK OF MANGROVIA ab, musikalische Highlights waren die einheimischen COJONES wie auch die Briten von CHURCH OF THE COSMIC SKULL.









Wem bei der Hitze nach einer Abkühlung war, der konnte zwischendurch in den Fluss eintauchen oder sich in einer Hängematte im Schatten ausruhen. Die familiäre Atmosphäre und die ausgelassene Stimmung vor der Bühne wird nicht nur viele der diesjährigen KonzertbesucherInnen wiederkehren lassen. Man darf gespannt sein auf die nächste Ausgabe, die von 04.-07.07.2024 wieder in Donje Primišlje stattfinden wird.







# # # Text & Fotos : Bernhard Sengstschmid # # #