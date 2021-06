Die besten Casino-Themen und warum diese so beliebt sind

Casinos leben nicht nur von den angebotenen Spielen, sondern auch von den mannigfaltigen Themenbereichen, die in den Games verwendet werden. Wir haben uns die vielen unterschiedlichen Themen mal angeschaut und die besten und beliebtesten herausgesucht.

Das Alte Ägypten

Piraten und Seefahrer

Der Wilde Westen

Griechische Sagen und Gottheiten

Die römische Mythologie

Superhelden an den Spielautomaten

Das Alte Ägypten gehört nicht nur zu den beliebtesten Spielethemen in Online-Casinos, sondern auch zu den am meisten genutzten. Man kann eigentlich kein Getslots-Casino oder irgendein anderes Online-Casino besuchen, ohne über einen Spielautomaten mit ägyptischen Schriftzeichen zu stolpern. Die Faszination, die von Spielen wie "Book of Dead", "Ancient Egypt", "Legacy of Egypt" und "Book of Gold" ausgeht, sucht vergeblich ihresgleichen.Ein weiteres beliebtes Thema in Online-Casinos sind Piraten und Seefahrer. Dies liegt auch relativ nahe, denn auch die waren bekanntlich immer auf der Suche nach großen Schätzen und dem einen entscheidenden Jackpot. Vielleicht fühlt man sich an einem Spielautomaten auch manchmal wie ein Pirat, der durch die Welt segelt und nach Gewinnen und Schätzen sucht. Zumindest gehören aber Spiele wie "Ghost Pirates", "Blackbeard", "Clash of Pirates" und "Captain`s Treasure" zu den beliebtesten Slots in vielen Online-Casinos.Viel größer als im Wilden Westen war die Goldgräberstimmung vielleicht noch nie in der Geschichte der Menschheit. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Cowboys und Indianer bei Online-Slots eine große Rolle spielen. Neben den bereits besprochenen Themen gehört auch der Wilde Westen eindeutig zu den beliebtesten in Online-Casinos – was auch nicht verwundert, denn im Wilden Westen waren Casinos und Spiele wie Poker und Blackjack an der Tagesordnung. Spiele wie "Silver Bullet", "Fire Hawk", "John Wayne" und "The Lovely Outlaws" machen jedes Casino zu einem Online-Saloon.Viele Spielautomaten besitzen als Thema einen griechischen Sagenhintergrund oder zumindest eine Korrelation zu griechischen Göttern. "300 Shields", "Achilles Deluxe", "Age of the Gods" und "Age of Spartans" bedienen sich an der griechischen Mythologie, um dem jeweiligen Game eine Hintergrundstory zu geben. Dabei spielen sehr oft griechische Gottheiten eine entscheidende Rolle, die in den Mittelpunkt des Spiels geschoben werden.Neben der griechischen darf natürlich auch die römische Mythologie nicht fehlen, denn auch diese ist an Spielautomaten in Online-Casinos sehr stark vertreten. Zu den bekanntesten Spielen dieses Themenbereichs gehören "Victorious", "Nero`s Fortune", "Rome Warrior" und "Roman Power". Mythologie eignet sich hervorragend, um daraus ein Spiel zu stricken, das Millionen von Menschen fasziniert.Ein Spielautomaten-Thema, das in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen hat, sind die Superhelden. Das Thema Superhelden ist in der Popkultur generell zuletzt immer größer geworden und begeistert Millionen von Menschen weltweit. Dazu muss man sich nur die unzähligen Marvel -Verfilmungen ansehen. Auch in den Online-Casinos findet man mittlerweile unzählige Spiele mit einem Superhelden-Thema. Hierzu gehören unter anderem "Wonder Woman", "Judge Dread", "Super Heroes" und "Alpha Squad".Neben den erwähnten Themengebieten gibt es aber noch weitaus mehr und diese machen sicherlich auch einen großen Teil der Faszination von Spielautomaten im Speziellen und Online-Casinos im Allgemeinen aus.