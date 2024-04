Winterbach Zeltspektakel zum 13. Mal im Juli

Nach der turnusmäßigen Pause im vergangenen Jahr ist es diesen Sommer wieder so weit: Die Initiative Rock Winterbach lädt von 19.-27.07.2024 zu ihrem Zeltspektakel mit allerlei musikalischen Stargästen und entspanntem Ambiente.

20.07. Magic Blues Night: RIVAL SONS + LARKIN POE (Support: HENRIK FREISCHLADER)21.07. DEEP PURPLE (ausverkauft)22.07. GERHARD POLT UND DIE WELL-BRÜDER23.07. SWR1 Pop & Poesie in Concert - Die 80er Show24.07. THE BOSSHOSS25.07. JAN DELAY26.07. LABRASSBANDA27.07. MICHAEL PATRICK KELLY (ausverkauft)Das fleißige Team der Kulturinitiative Rock Winterbach hat übrigens auch schon vor und nach dem Zeltspektakel tolle Shows in petto, auf die an dieser Stelle natürlich auch hingewiesen werden soll:05.04. ALLEN-FORESTER BAND*26.04. SEAN WEBSTER*04.05. Rock & Blues Night: DR. FEELGOOD + THORBJØRN RISAGER & THE BLACK TORNADO**05.10. MARC BROUSSARD & BAND*** in der Strandbar 51** in der LehenbachhalleAlle Infos zum Winterbach Zeltspektakel findet ihr auf www.zeltspektakel.com , zu allen Veranstaltungen der Kulturinitiative Rock Winterbach siehe www.kulturinitiative-rock.de