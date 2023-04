Jera On Air: Line-up ist vollständig

Mit ENTER SHIKARI, THE ACACIA STRAIN, FALL OUT BOY, MUDHONEY, AT PAVILLON, SLEEP TOKEN, ALL TIME LOW, CATTLE DECAPITATION und vielen mehr!

Zum bereits 16. Mail wird sich Georgsmarienhütte von 10.-12.08.2023 zum Hexenkessel der guten Laune mit tollen Attraktionen auf und abseits der Bühne verwandeln – präsentiert von SLAM!

Am 03.04.2023 wird niemand Geringerer als Filmemacher, Schauspieler und Autor John Waters in Wien das "End of the World" einläuten – so heißt nämlich seine Spoken-Word-Show, mit der er im Gartenbaukino gastiert.

Abheben und trotzdem ausgabenseitig am Boden bleiben? Feinster Psychedelic Rock, live dargeboten von den Meistern des Fachs, macht`s möglich – am 15.04.2023 zum bereits fünften Mal in der Alten Seilerei in Frankfurt.

Mit vier neuen Namen beginnt sich das sehens- und hörenswerte Line-up des Open Airs, das von 07.-08.07.2023 im kroatischen Slunj stattfinden wird, weiter zu füllen.