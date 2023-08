SLAM #129 - Ab 16.08.2023 im Handel!

Mit jeder Menge Elan und einem Line-up von bekannten Größen bis hin zu spannenden Newcomern bringt das Rage Generation Festival Halle/Saale endlich auf die Landkarte in puncto Open Airs.

Nur mehr ein paarmal schlafen, dann ist es wieder soweit: Von 10.-13.08.2023 geht in Rothenburg ob der Tauber das 26. Taubertal Festival über die (vier) Bühne(n) – präsentiert von SLAM!

Von 20.-22.07.2022 tritt das Glaubitz Open Air ein weiteres Mal an, um das Publikum sowohl mit feinen Bands als auch dem mindestens ebenso wichtigen, entspannten Drumherum zu verwöhnen.

Bereits zum zehnten Mal wird von 21.-22.07.2023 in Selters-Münster musiktechnisch auf den Putz gehauen.

Am 24.06.2023 wird in der Hammerschmiede in Kassel ein veritables Powertrio eine gesunde Portion Kraut(rock) kredenzen, obendrein gibt`s eine visuelle Extraportion Vitamin P(sychedelia) – nachdrücklich empfohlen und präsentiert von SLAM!