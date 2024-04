Back To Future: Sommer, Sonne, Punkrock

Wer von 28.-29.06.2024 beim Debüt des neuen Festivals in Radfeld dabei sein und sich vorab noch feine Extras sichern will, sollte bei der bis Ende April verlängerten Ticketbundle-Aktion zuschlagen.

Am 10.05.2024 ist Dunstelkingen wieder die beste Adresse für standesgemäße Beschallung mit Rock und Metal, wenn das Heavydays in einer Location an den Start geht, der andere Festivals wohl kaum das (Brau-)Wasser reichen können.

Nach den zuletzt im Nu ausverkauften Shows gibt es im Sommer eine weitere Chance, das Kultalbum "Moon Safari" der Elektronik-Grandseigneurs in voller Pracht unter dem Sternenhimmel zu erleben – so auch in Wien am 23.07.2024 in der METAStadt!