THE BEATLES - Das Sonderheft: Ab 08.12.2023 im Handel!

"Come Together"!



Alle Studioalben, Biografien, Hintergründe und sensationelles Fotomaterial auf 100 Seiten.

Sage und schreibe 53 Jahre nach ihrer Auflösung fanden sich THE BEATLES im November 2023 dank "Now And Then" an der Spitze der Charts wieder.

Der Erfolg der letzten Single, die als B-Seite mit "Love Me Do" passenderweise ihre erste von 1963 enthält, ist jedoch nur einer von unzähligen Superlativen, die mehrere Generationen von Hörern mit den Fab Four verbinden.

Sechs Dekaden nach dem Ausbruch der Beatlemania spendiert ROCK CLASSICS dem John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr gewidmeten Eintrag in Deutschlands erfolgreichste Sonderheftreihe eine aktualisierte Neuauflage im frischen Look, um alle jungen und junggebliebenen Fans wieder zu einer "Magical Mystery Tour" durch den Kosmos des legendären Quartetts aus Liverpool einzuladen.





● Biografien

● Alle Studioalben

● Sensationelles Fotomaterial

● Bücher und Filme

● Memorabilia





Ab 08.12.2023 im Zeitschriftenhandel erhältlich zum Preis von 9,90 € (D), direkt in unserem Webshop oder unseren Amazon-Shop bestellbar zum Preis von 9,90 € (D).





