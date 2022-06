blacksheep Festival: Comeback beim dritten Anlauf

Nach zwei Jahren Zwangspause wird es von 23.-25.06.2022 im Bonfelder Schlosspark endlich wieder Live-Acts und tolles Rahmenprogramm für große und kleine Besucher geben.



Abergläubische Zeigenossen dürften sich wohl bestätigt gefühlt haben, als 2020 ausgerechnet die verflixte siebte Runde des von der blacksheep Kulturinitiative Bonfeld veranstalteten blacksheep Festivals in der im Nordwesten Baden-Württembergs gelegenen Stadt Bad Rappenau dem Coronavirus zum Opfer fiel.





Auch der Ersatztermin im Folgejahr musste wegen der behördlichen Beschränkungen für Großveranstaltungen schweren Herzens verschoben werden, doch da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, steht dem Ganzen jetzt endlich nichts mehr im Wege.





An drei Tagen, von 23.-25.06.2022, lädt das blacksheep Festival somit endlich wieder in den idyllischen Bonfelder Schlosspark, um nicht nur ein reichhaltiges musikalisches Angebot mit 17 Bands auf drei Bühnen anzubieten, sondern auch ein vielfältiges Rahmenprogramm und kulinarische Köstlichkeiten.





Erneut am Start ist ebenfalls der Kids- und Juniorclub, welcher der Langeweile bei den jüngsten Besuchern nicht den Hauch einer Chance gibt. Rund 350 Ehrenamtliche werden sich ordentlich ins Zeug legen, um Groß und Klein ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.





Wie immer setzt sich das Line-up aus international bekannten Namen und interessanten Newcomern zusammen, diesmal werden sich KONSTANTIN WECKER, URIAH HEEP, ALPHAVILLE, MIGHTY OAKS, STEFANIE HEINZMANN, TOBY BEARD, STEVE `N` SEAGULLS, UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS, ELLIOTT MURPHY, HISS, JACK AND THE WEATHERMAN, RED HOT CHILLI PIPERS, AMISTAT, SWEET ALIBI, BLACK SEA DAHU, KID THE CHILD und BUKAHARA die Mikrofonklinke in die Hand geben.





Alle Infos zum blacksheep Festival findet ihr auf www.blacksheep-kultur.de.