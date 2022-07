Neuborn Open Air Festival: Sehnsüchtig erwartetes Comeback

Wegen Corona war es Ende August 2020 und 2021 in Wörrstadt leider eher ruhig... zu ruhig! Das ist diesmal definitiv nicht mehr der Fall, denn das Neuborn Open Air Festival kehrt von 26.-27.08.2022 endlich mit einem gewohnt hochwertigen Line-up zurück.

"Von Fans für Fans" lautet seit jeher die Devise des engagierten Veranstalterteams hinter dem Open Air in Wörrstadt bei Mainz, doch gegen die behördlichen Einschränkungen in Zusammenhang mit Covid-19 war man wie so viele andere leider machtlos.Das geneigte Publikum musste somit gezwungenermaßen 2020 und 2021 ohne die übliche Live-Dosis an zwei Tagen auskommen. All das ist jetzt aber Schnee von gestern, denn von 26.-27.08.2022 steht die triumphale Auferstehung des Neuborn Open Air Festivals auf dem Programm und wird jeglichen Rest an Trauertränen ob der vergangenen Absagen schnell trocknen lassen.Für lautstarke Unterhaltung sorgen diesmal unter anderem SKINDRED, OVERKILL, CALLEJON, PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, EXCITER, ASPHYX, ANNISOKAY, LANDMVRKS, HARAKIRI FOR THE SKY, VULTURE, DOPELORDS, EVIL INVADERS, DOOL und SAINT SERPENT.Ein netter Bonus für alle Besucherinnen und Besucher ist übrigens das aktuelle Jubiläum der Verbandsgemeinde Wörrstadt, das auch mit einem eigenen Konzert einhergeht. Dieses findet am Donnerstag, den 25.08.2022 und somit am Vorabend des Festivals statt und bietet bei freiem Eintritt Shows der beiden Coverbands DEMONS EYE (DEEP PURPLE-Tribute) und LIVING THEORY (mit allen Hits von LINKIN PARK).