AIR am 23.07.2024 in der METAStadt Wien

Nach den zuletzt im Nu ausverkauften Shows gibt es im Sommer eine weitere Chance, das Kultalbum "Moon Safari" der Elektronik-Grandseigneurs in voller Pracht unter dem Sternenhimmel zu erleben – so auch in Wien am 23.07.2024 in der METAStadt!









Wir wollen aber mal nicht so sein und uns lieber an der mit raren und teils unveröffentlichten Bonustracks sowie dem Tour-Dokumentarfilm versüßten Wiederkehr des Bestsellers erfreuen. Nach Adam Riese hätte die "25th Anniversary Edition" von "Moon Safari", dem 1998 veröffentlichten und gleichermaßen erfolg- wie einflussreichen Debütalbum von AIR, eigentlich schon 2023 erscheinen müssen und nicht erst Anfang März 2024.Wir wollen aber mal nicht so sein und uns lieber an der mit raren und teils unveröffentlichten Bonustracks sowie dem Tour-Dokumentarfilm versüßten Wiederkehr des Bestsellers erfreuen.