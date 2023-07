Back To Future: Punkrock und Wellness in einem

Bereits zum zehnten Mal wird von 21.-22.07.2023 in Selters-Münster musiktechnisch auf den Putz gehauen.

Am 24.06.2023 wird in der Hammerschmiede in Kassel ein veritables Powertrio eine gesunde Portion Kraut(rock) kredenzen, obendrein gibt`s eine visuelle Extraportion Vitamin P(sychedelia) – nachdrücklich empfohlen und präsentiert von SLAM!