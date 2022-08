DIE RAUMPATROUILLE: Live-Debüt am 10.11.2022 in Heidelberg

Mit SLIPKNOT, CALLEJON, FLOGGING MOLLY, JUDAS PRIEST, THE HU, DROPKICK MURPHYS, PARKWAY DRIVE, AMON AMARTH, THE MARS VOLTA und vielen mehr!

Nach der erfolgreichen Premiere kehrt das im vergangenen Jahr etablierte Festival für verschiedenste metallische Spielarten in Bremen von 09-10.09.2022 in altem und neuen Glanz zurück.

Das prominent besetzte Quartett meldet sich am 28.10.2022 mit einem neuen Longplayer zurück, der sowohl von persönlichen als auch politischen Themen durchzogen ist. Einen Vorgeschmack gibt schon mal "Reign Of Error" samt dazugehörigem Video.

Als Vorbote auf "III", den im August erscheinenden zweiten Longplayer der Psychedelic/Garage Rocker, haben wir das Video zum Song "Take Off Soon" für euch als exklusive Premiere in petto.