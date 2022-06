Wien: (Concert) Summer In The City

Das Line-up ist komplett, das fleißige Veranstalterteam arbeitet auch Hochtouren: Das Hütte Rockt Festival, diesmal von 11.-13.08.2022, kann also kommen – präsentiert von SLAM!

Passend zur aktuellen Europa-Tour der Engländer gibt es mit "Bring Us Down" jetzt einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende zweite Album.

Zwölf Stunden Hard`n`Heavy-Soundgenuss, astreine Verpflegung und kostenloses Camping. Diese Wünsche und viele mehr erfüllt das am 23.07.2022 erstmals stattfindende Open Air in Kautzen – präsentiert von SLAM!

Der europäische Ableger des von NOFX angeführten Live-Kreuzzugs im Zeichen von Musik und Gerstensaft macht am 20.05.2022 in Wiesen Station, um die in den beiden vergangenen Jahren leider abgesagten Auftritte endgültig vergessen zu machen.