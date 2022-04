SODOM bei der Wildstyle & Tattoo Messe in Wien

Dank zahlreicher wegen Corona ausgefallener Nachholtermine und dem Festivalsommer gibt es in Kürze reichlich Gelegenheiten, um die Rockerinnen live on stage zu erleben.

Mit "These Times Have Got Me Drinking/Tripping Up The Stairs" gibt es einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album der Celtic Punks, die sich im Sommer auch auf den hiesigen Bühnen zurückmelden werden.