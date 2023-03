Punk Rock Holiday: Line-up für 2023 beinahe komplett

Mit einem weiteren Schwung an Bestätigungen nähert sich das musikalische Programm der alljährlichen Festival-Extravaganza im slowenischen Tolmin seiner Finalisierung. Diesmal geht es von 08.-11.08.2023 wieder gewohnt lautstark zur Sache – präsentiert von SLAM!

Aktuell gilt es zwar noch die Unbill des Winters zu überstehen, aber wie immer gibt das Punk Rock Holiday reichlich Anlass dazu, den Sommer herbeizusehen: Die fleißigen Bienchen der Crew hinter einem der unbestritten besten Open Airs in Europa sind natürlich auch für die kommende Auflage fleißigst herumgeschwirrt und haben allerlei musikalischen Honig in Form feinster Acts eingesammelt.Neben den Headlinern DROPKICK MURPHYS sind unter anderem PENNYWISE, ME FIRST AND THE GIMME GIMMES, THE TOY DOLLS, AGNOSTIC FRONT, FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS, GOOD RIDDANCE, SATANIC SURFERS, PULLEY, STICK TO YOUR GUNS, H2O, THE SLACKERS, SCREAM, BAD COP/BAD COP, AUTHORITY ZERO, JAYA THE CAT, THE RUMJACKS, BOOZE AND GLORY, DIESEL BOY, BUSTER SHUFFLE, VERSUS THE WORLD, CIGAR, VENOMOUS PINK, MAID OF ACE, SCOWL, SVETLANAS, SUZI MOON, ALO!STARI, CF98 und PIGS PARLAMENT am Start.Als Location dient natürlich wie immer die wunderschöne Naturkulisse in Tolmin, die von schattenspendenden Bäumen, kühlem Gebirgswasser und Stränden alles bietet, um erholt und bestens gelaunt den Weg zu den verschiedenen Bühnen anzutreten. Dank aktueller Upgrades (siehe hier ) fällt das Campingerlebnis jetzt noch komfortabler aus, außerdem gibt es tolle Angebot für alle, die per Bus oder via Shuttle nach einem Flug zur Location anreisen.Als Sahnehäubchen obendrauf hält die festivaleigene App alle Musikhungrigen und Feierwütigen stets auf dem Laufenden... mehr Service geht fast nicht! Kein Wunder also, dass das Punk Rock Holiday alljährlich ausverkauft ist, schon bevor auch nur eine einzige Band angekündigt wird. Apropos ausverkauft: Die regulären Tickets sind logischerweise längst weg, aber wer Glück hat, kann traditionell noch eines bei einer der für die Beach Stage gebuchten Bands ergattern (Infos dazu hier ).Alle Infos zum von SLAM präsentierten Punk Rock Holiday findet ihr auf www.punkrockholiday.com