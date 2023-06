Runder Geburtstag für das Seepogo Festival

Am 24.06.2023 wird in der Hammerschmiede in Kassel ein veritables Powertrio eine gesunde Portion Kraut(rock) kredenzen, obendrein gibt`s eine visuelle Extraportion Vitamin P(sychedelia) – nachdrücklich empfohlen und präsentiert von SLAM!

Eine tiefschwarze musikalische Seele und gleichzeitig Sommer, Sonne, Strand? Diese Kombination ist tatsächlich möglich in Form des von 25.-28.07.2023 erstmals in Tolmin stattfindenden und von SLAM präsentierten Festivals, für das nun auch Tagestickets erhältlich sind.

Von 13.-16.07.2023 geht es wieder hoch her in Vizovice, was diverse Hochkaräter in puncto Rock und Metal und das kurzweilige Drumherum angeht.