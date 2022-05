Punk In Drublic am 20.05.2022 in Wiesen

Der europäische Ableger des von NOFX angeführten Live-Kreuzzugs im Zeichen von Musik und Gerstensaft macht am 20.05.2022 in Wiesen Station, um die in den beiden vergangenen Jahren leider abgesagten Auftritte endgültig vergessen zu machen.



Seit 2018 reist das nach dem fünften Longplayer von NOFX benannte und von deren Frontman Fat Mike persönlich kuratierte Punk In Drublic Music & Beer Festival nun schon durch europäische Lände, wurde aber wie Legionen anderer Veranstaltungen durch Corona in die Knie und 2020 und 2021 zu zahlreichen Absagen gezwungen.

Ins Wasser fielen dabei auch die geplanten Auftritte in Wiesen, doch beim passenderweise im jetzigen Wonnemonat stattfindenden dritten Anlauf klappt es jetzt endlich. Am 20.05.2022 wird die diesjährige Tour auf dem bewährten Festivalgelände der burgenländischen Marktgemeinde ihren Auftakt nehmen und dann bis einschließlich 10.06.2022 kreuz und quer durch unseren Kontinent touren, um gutes Bier und noch bessere Musik hochleben zu lassen.Neben den Platzhirschen NOFX werden sich PENNYWISE, ME FIRST AND THE GIMME GIMMES, TALCO, IGNITE, THE BOMBPOPS, DAYS N DAZE und PINC LOUDS die Live-Ehre geben, schon am Vortag bereitet DJ Nick Wukovits bei der Warmup-Party mit feinsten Tunes auf das darauffolgende Verwöhnpaket für die Gehörgänge vor. Alle bisher gekauften Tickets behalten außerdem ihre Gültigkeit.Alle Infos zum Event und den Tickets gibt es unter diesem Link , eine Übersicht aller Dates des Punk In Drublic 2022 findet sich hier