Exklusive Video-Premiere bei SLAM: "Take Off Soon" von DEAD MAN`S EYES

Das prominent besetzte Quartett meldet sich am 28.10.2022 mit einem neuen Longplayer zurück, der sowohl von persönlichen als auch politischen Themen durchzogen ist. Einen Vorgeschmack gibt schon mal "Reign Of Error" samt dazugehörigem Video.

Zweimal mussten sich Metalheads den Live-Genuss in Weil am Rhein schon durch Corona vermiesen lassen, doch beim dritten Anlauf von 22.-23.07.2022 geht es endlich wieder ordentlich zur Sache.

Was Corona verzögert hat, wird jetzt umso pompöser nachgeholt: Das kultige Open Air in Rothenburg ob der Tauber findet von 11.-14.08.2022 zum 25. Mal statt – präsentiert von SLAM!

Nachdem in den beiden vorangegangenen Jahren nur in kleinerem Rahmen Party gemacht werden durfte, kehrt der Festival-Evergreen in Eschwege von 10.-14.08.2022 in alter Größe zurück und hat jetzt auch ein Kontingent an Tagestickets am Start.