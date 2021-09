SLAM presents: DŸSE

Für Frühlingsgefühle musikalischer Natur wird 2022 die "Wider-Tour" sorgen, auf der es natürlich auch Material aus dem brandneuen Album "Widergeburt" zu hören geben wird – präsentiert von SLAM!



Im ganz und gar nicht verflixten siebten Jahr nach "Das Nation" steht mit "Widergeburt" ab 17.09.2021 endlich eine neue Langrille von Jarii van Gohl und Andrej Dietrich in den Regalen. Die beiden mittlerweile in Berlin beheimateten Herren haben für das gute (und via Cargo Records erhältliche) Teil nicht nur wieder feinsten Noise-Rock aus den Ärmen geschüttelt, sondern auch zahlreiche musikalische Kollegen um Beiträge am Bass gebeten.

So kam es, dass an der in guter alter Tradition und mit voller Absicht vakanten Position diesmal unter anderem FARIN URLAUB von DIE ÄRZTE zu vernehmen ist, ganz abgesehen von weiteren Fachkräften, die beispielsweise in Diensten von DEICHKIND, BEATSTEAKS oder HEAVEN SHALL BURN stehen.



So gut wie das Duo auf Platte auch ist, die Live-Shows stellen dann aber nochmal eine ganz andere Güteklasse dar, was auch die ab März 2022 durch die Lande ziehende und von SLAM freudig präsentierte "Wider-Tour" unter Beweis stellen wird. Hier die Dates in der Übersicht:





24.03.2022 A-Wien - Arena

25.03.2022 A-Klagenfurt - Club Mammut

26.03.2022 A-Linz - Kapu

01.04.2022 D-Leipzig - Conne Island

02.04.2022 D-Hannover - Café Glocksee

03.04.2022 D-Münster - Sputnik Café

04.04.2022 D-Hamburg - Knust

05.04.2022 D-Köln - Gebäude 9

06.04.2022 NL-Utrecht - dBs

07.04.2022 D-Oberhausen - Druckluft

09.04.2022 BE-Brüssel - Magasin4

10.04.2022 D-Stuttgart - Goldmarks

11.04.2022 D-Wiesbaden - Schlachthof

12.04.2022 D-München - Backstage

14.04.2022 D-Berlin - Festsaal Kreuzberg

21.04.2022 D-Bremen - Lagerhaus

23.04.2022 D-Rostock - Mau Club

10.05.2022 D-Nürnberg - Z-Bau

11.05.2022 D-Jena - Kassablanca

12.05.2022 A-Dornbirn - Spielboden

13.05.2022 A-Graz - Strom im Berg

14.05.2022 A-Innsbruck - PMK

15.05.2022 CH-Basel - Hirscheneck

17.05.2022 CH-Winterthur - Salzhaus

18.05.2022 D-Kassel - Goldgrube





Zum Einstimmen und Vorfreuen hier das Video zu "Alles Ist Meins", dem besagten Song mit freundlicher Unterstützung von FARIN URLAUB: