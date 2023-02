Harte Schale, weiches Fell: Heavy Metal für den Tierschutz

Das Phänomen Heavy Metal wurde schon in vielen Büchern und Studien mehr oder minder gut beleuchtet – daher sparen wir uns an dieser Stelle einen weiteren unnötigen Erklärungsversuch. Nur so viel: Die Faszination für dieses Genre liegt sicherlich auch darin begründet, dass die Musik etwas Animalisches an sich hat.









"In Deutschland darf man nur bis zu einem gewissen Betrag Spenden sammeln", erklärt Susanne. "Weil wir weit über diese Grenze hinauskamen, mussten wir uns rechtlich absichern und haben daher einen eingetragenen Verein ins Leben gerufen." Wer die Verwinkelungen der dazugehörigen Bürokratie ebenfalls schon durchlaufen musste, der weiß: Wer sowas freiwillig macht, dem ist es mit seinem Anliegen wirklich, wirklich ernst.





Tierliebe digital und analog















Bisherige Spendenaktionen



Die Metalheads4Pets haben fünfmal das Ahrtal besucht, als es im Juli 2021 von einer Flutkatastrophe heimgesucht wurde, und dort Tierfutter, Leinen und vieles mehr an Flutopfer mit Haustieren verteilt.





Zu Ostern 2022, als die ganze westliche Welt vom russischen Invasionskrieg geschockt war, lieferte der Verein – im Zuge des Aktionsbündnisses #TierhilfeUkraine – außerdem Hilfsmittel an die ungarisch-ukrainische Grenze. "Wir waren vier Tage bei einem dortigen Tierheim, das ich schon lange kenne", erzählt Susanne. "Wir haben Tiere versorgt, Verbände gewechselt, die Fäden von Kastrationsnähten entfernt, diese sauber gemacht und sind mit den Hunden Gassi gegangen."





Neben solchen Schwerpunktaktionen unterstützen die Metalheads4Pets immer wieder die Tierheime von Andernach und Siegen in Nordrhein-Westfalen sowie das ungarische Tierheim Vackoló.

"Ihr rockt, wir kastrieren!"



Zukünftig wollen die tierischen Metaller auch als Veranstalter für die Fellnasen dieser Welt aktiv werden. "Wir planen ein Charity-Festival mit fünf Bands, inklusive Metal-Flohmarkt und Plattenbörse, in der Größenordnung von etwa 600 Besuchern", verrät Susanne. Der Erlös soll dem Besitzerhunde e.V. zugutekommen und dort einerseits für die Tiertafel, andererseits aber auch für die Kastration von Tieren verwendet werden, deren Besitzer sich die teuren Tierarztkosten nicht leisten können.





Wann und wie genau das Festival stattfinden wird, ist noch nicht fixiert. "Wir sind im Gespräch mit Bands und müssen zudem Gelder dafür auftreiben. Die Alternative wäre, sehr teure Tickets zu verkaufen, was wir aber nicht wollen", so Susanne.





Wer den Verein mit Sach- oder Geldspenden unterstützen oder Mitglied werden will, der kann sich via E-Mail an info@metalheads4pets informieren. "Wir können alles gebrauchen, sogar alte Bandshirts. Daraus lassen sich noch Kissenüberzüge machen und versteigern", erklärt Susanne lachend. Der Autor dieser Zeilen ist übrigens stolzer Besitzer eines "Legacy of the Beast World Tour 2022"-Kissens von IRON MAIDEN, mit dem vor allem sein Hund liebend gerne kuschelt. Beweis genug für die Tatsache, dass Tierliebe und Metal zusammengehören wie einst Lemmy und Whiskey-Cola.







