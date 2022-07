SLAM presents: Taubertal Festival

Zweimal mussten sich Metalheads den Live-Genuss in Weil am Rhein schon durch Corona vermiesen lassen, doch beim dritten Anlauf von 22.-23.07.2022 geht es endlich wieder ordentlich zur Sache.

Nachdem in den beiden vorangegangenen Jahren nur in kleinerem Rahmen Party gemacht werden durfte, kehrt der Festival-Evergreen in Eschwege von 10.-14.08.2022 in alter Größe zurück und hat jetzt auch ein Kontingent an Tagestickets am Start.