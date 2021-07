DEZ DARE: Video zur Single "My My Medulla"

Als dritten Song des Debütalbums "Hairline Ego Trip" seines neuesten musikalischen Outputs hat Darren Smallman jetzt auch "My My Medulla" ein Video angedeihen lassen.









Das aktuellste Baby nennt sich DEZ DARE und hat mit Darren Smallman, den es anno 2010 aus seiner Heimat Australien ins Vereinigte Königreich verschlug, hat seine künstlerischen Duftmarken schon im Rahmen so vieler Projekte gesetzt, dass man schnell die Übersicht verlieren kann – hier etwas Namedropping: BATTLE WORLDWIDE, LOW TRANSIT INDUSTRIES, THEE VINYL CREATURES, THE SOUND PLATFORM und WARPED.Das aktuellste Baby nennt sich DEZ DARE und hat mit "Hairline Ego Trip" , veröffentlicht über Ch!mp Records, kürzlich die erste Full-Length hervorgebracht, welche musikalisch (unter anderem) Punk, Psychedelic, Stoner, Fuzz und Garage vermischt (eine Review findet ihr aktuell in SLAM #116 ).

Nach "Conspiracy, O` Conspiracy" und "Dumb Dumb Dumb" wurde soeben "My My Medulla" zur dritten Single samt Video auserkoren, das Darrens Neffe Caleb Cameron von Argos Productions verantwortet. Der Künstler über den Song im O-Ton: "Being autistic I have always struggled to communicate with the people around me, feeling a physical barrier nearly like a wall of distortion in between me and the world. This song looks at the struggle to find clarity with the ones you love and the force it takes to include yourself in the world outside your mind."



Check it out: