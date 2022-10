Exklusive Video-Premiere: "The Only Nightmare" von THE MAÑANA PEOPLE

Freunde außergewöhnlicher Popsounds können sich ab 14.10.2022 "Song Cycle, Or Music For The End Of Our Times" von THE MAÑANA PEOPLE zu Gemüte führen. Wir dürfen euch das Video zu "The Only Nightmare" als exklusive Premiere vorstellen.









Das hat sich auch beim neuesten Streich, der am 14.10.2022 via Unique Records erscheint, nicht geändert: Auf den zehn Songs wird (um unsere Review in SLAM #124 zu zitieren) "wild und munter drauflosexperimentiert, Lo-Fi-Sounds und minimalistische Gitarrenarrangements treffen auf folkige Harmonien und schräge Synthies."





Erhältlich ist "Song Cycle, Or Music For The End Of Our Times" sowohl in digitaler Form als auch auf Kassette. Letztere bietet übrigens als Bonus eine (gelinde gesagt) ungewöhnliche Coverversion von ABBAs "Super Trouper".





Zum Song "The Only Nightmare" wurde auch ein Video produziert, das wir euch an dieser Stelle als exklusive Premiere ans Herz legen wollen:

Bereits mit seinem ersten Longplayer "Princess Diana", der 2019 das Licht der Musikwelt erblickte, machte es das deutsch-kolumbianische Duo THE MAÑANA PEOPLE den Kategorisierungsaffinen unter der Hörerschaft nicht gerade leicht, seinen Sound lediglich in die Schublade "Pop" zu stecken – zu sehr fransten die Songs in alle möglichen Richtungen aus.Das hat sich auch beim neuesten Streich, der am 14.10.2022 via Unique Records erscheint, nicht geändert: Auf den zehn Songs wird (um unsere Review in SLAM #124 zu zitieren) "wild und munter drauflosexperimentiert, Lo-Fi-Sounds und minimalistische Gitarrenarrangements treffen auf folkige Harmonien und schräge Synthies."Erhältlich ist "Song Cycle, Or Music For The End Of Our Times" sowohl in digitaler Form als auch auf Kassette. Letztere bietet übrigens als Bonus eine (gelinde gesagt) ungewöhnliche Coverversion von ABBAs "Super Trouper".Zum Song "The Only Nightmare" wurde auch ein Video produziert, das wir euch an dieser Stelle als exklusive Premiere ans Herz legen wollen: