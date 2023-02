Masters of Dirt feiert sein 20-jähriges Jubiläum

Zwei Dekaden Freestyle-Action für große und kleine Fans atemberaubender Stunts schreien nach einer besonders großen Party – und genau die steigt in Wien und vier weiteren österreichischen Städten!

"Zwei Drittel unserer eingesetzten Bikes sind nicht motorisiert, sogar Scooter sind in der Show vertreten. Viele vermuten Unmengen an Kraftstoffverbrauch, aber wir verbrauchen an einem Show-Wochenende maximal den Tank eines Kleinwagens. Kaum zu glauben, aber unsere Bikes fliegen mehr Zeit durch die Luft und fahren wenig am Boden", wie die Veranstalter verraten.