SLAM presents: Punk Rock Holiday

In Glanz und Gloria samt dem üblichen Hammer-Line-up kehrt das Punk Rock Holiday von 08.-12.08.2022 endlich zurück – präsentiert von SLAM!



Wie Legionen anderer Festivals war auch das Punk Rock Holiday dazu verdammt, die Segel vor dem bösen Coronavirus zu streichen und die Termine 2020 und 2021 abzusagen (beziehungsweise im letzten Jahr zumindest im Rahmen des Punk Rock Camp auf größentechnischer Sparflamme zu laufen). Dem dritten Anlauf, um das runde Jubiläum der zehnten Auflage endlich feiern zu können, sollte jetzt aber wirklich nichts mehr im Wege stehen.



Inklusive eines Warm-up-Tages findet von 08.-12.08.2022 somit ein lautstarkes Comeback an der bewährten Stelle im malerischen Tolmin in Slowenien statt, die eine imposante Gebirgskulisse mit mediterranem Strandfeeling kombiniert und wirklich ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Das wissen die von nah und fern heranreisenden Musikliebhaber natürlich und haben dafür gesorgt, dass auch die diesjährige Runde längst ausverkauft ist.





Für 2020 gekaufte Tickets haben weiterhin Gültigkeit, wer viel Glück hat wird ansonsten eventuell noch über die Karten-Tauschbörse TicketSwap fündig. Tolle Ein- und Rückblicke zum Punk Rock Holiday liefert übrigens die offizielle Festivaldokumentation "The Beast From Soča River", die ihr euch hier reinziehen könnt.





Sowohl Qualität als auch Quantität der angekündigten Acts lassen einmal mehr Vorfreude aufkommen: Dabei sind diesmal unter anderem BAD RELIGION, DESCENDENTS, FLOGGING MOLLY, LAGWAGON, ADOLESCENTS, ANTI-FLAG, CIRCLE JERKS, THE BOUNCING SOULS, COMEBACK KID, H2O, JAYA THE CAT, MAD CADDIES, NO FUN AT ALL, THE REAL MCKENZIES, STRUNG OUT, AUTHORITY ZERO, THE BABOON SHOW, THE FLATLINERS, MISCONDUCT, PETROL GIRLS und ZEBRAHEAD.





Alle Infos zum von SLAM präsentierten Punk Rock Holiday findet ihr auf www.punkrockholiday.com.