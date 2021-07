VIAL: Neues Album "Loudmouth" kommt Ende Juli

Taylor Kraemer, KT Branscom, Kate Kanfield und Katie Fischer formierten sich zwar erst 2019 im Rahmen von VIAL, haben aber in dieser kurzen Zeit schon etliche Lorbeeren gesammelt, nicht zuletzt mit dem bereits im Jahr der Gründung erschienenen Debütalbum "Grow Up".Unter ihren Fans findet sich auch das Team von Hassle Records, das sich dazu entschlossen hat, nach seinen Möglichkeiten zum Bekanntwerden der Qualität der vierköpfigen Punkformation aus Minneapolis beizutragen: Zu diesem Zweck hat man sich mit Get Better Records, dem US-Label der Band, zusammengeschlossen und erleichtert den Zugang zum ab 30.07.2021 erhältlichen zweiten Longplayer.Selbiger trägt den Titel "Loudmouth" und kommt in limitierter Form als Vinyl in hübscher Splatteroptik im Gatefold-Sleeve (samt ausklappbarem Bandposter) und CD auf den Markt. Wer sich das gute Stück sichern will, ist hier an der richtigen (Web-)Adresse.Allenfalls nötige Überzeugungsarbeit, was VIAL und ihr neues Werk betrifft, leisten auch die beiden Videos zu "Roadkill" und "Violet", die wir euch nicht vorenthalten wollen: