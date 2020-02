X RAIDERS Anfang März in Berlin und Hamburg

Die flotten Niederländer geben sich im Rahmen der "Weltschmerz `89 Tour" zu ihrem zweiten Longplayer am 06.03.2020 in Berlin und am 08.03.2020 in Hamburg die Live-Ehre.





Anno 2017 brachten die fünf Herren, die eine knackige Mischung im Spannungsfeld von Rock`n`Roll, Punk und Heavy Metal kreieren, ihr Debüt "Rectum Raiders" auf den Markt, kürzlich folgte mit "Weltschmerz `89" der Nachfolger. Darauf zeigen sich die X RAIDERS von einer etwas erwachseneren Seite, ohne aber jetzt natürlich völlig bierernst rüberzukommen. Auch Spaß muss sein!



Im Rahmen der Tour zum pressfrischen Werk verschlägt es die Niederländer auch in hiesige Gefilde, daher flugs den Rotstift raus und im Kalender notieren:06.03. D-Berlin - Badehaus ( hier zum Facebook-Event 07.03. D-Hamburg - Hafenklang ( hier Facebook-Event Ein Interview mit den X RAIDES findet ihr übrigens ebenso in unserem aktuell erhältlichen SLAM #108 wie den CD-Track "Wasted", dessen dazugehöriges Video wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten wollen: