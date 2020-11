Exklusive Video-Premiere bei SLAM: "Satan II" von EWIG FROST

Europas Horrorpunk-Könige begeben sich auf ungewohntes Terrain, mit "The Other und die Erben des Untergangs" erscheint am 31.10.2020 das erste Hörbuch der Band.

Die vier Jungs aus dem Sauerland bringen nach "Once In A While" die nächste Single an den Start, die einmal mehr ihre flotte Weiterentwicklung beweist. Zu "Hindsight" gibt es parallel zum Release auch ein Video zu sehen.