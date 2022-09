Autumn(atic) For The People

Wegen Corona fiel die Wartezeit auf den Wien-Gig der Schotten im Rahmen der aktuellen Tour leider etwas länger aus, aber am 16.09.2022 ist es endlich soweit.

Ein bisschen später als geplant wird der große BILLY IDOL am 26.09.2022 im Gasometer in Wien mit "The Roadside Tour" gastieren und auch Material seiner jüngsten EP vorstellen.