FLOGGING MOLLY: Neue Single via Rise Records

Mit "These Times Have Got Me Drinking/Tripping Up The Stairs" gibt es einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album der Celtic Punks, die sich im Sommer auch auf den hiesigen Bühnen zurückmelden werden.









Die Funkstille ist nun aber vorüber und die Single "These Times Have Got Me Drinking/Tripping Up The Stairs" fungiert als erster Appetithappen für den über die neue Labelheimat Rise Records/BMG angekündigten nächsten Longplayer.





Mitverantwortlich für die mitunter etwas größeren Abstände zwischen den einzelnen Einträgen der bandeigenen Diskografie ist aber auf jeden Fall die beständige Live-Präsenz, die Dave King (Gesang, Akustikgitarre, Bodhran), Bridget Regan (Geige, Tin Whistle, Gesang), Dennis Casey (Gitarre, Gesang), Matt Hensley (Akkordeon, Konzertina, Gesang), Nathen Maxwell (Bassgitarre, Gesang), Spencer Swain (Mandoline, Banjo, Gitarre, Gesang) und Mike Alonso (Schlagzeug, Perkussion) an den Tag legen.











Für die direkte Beschallung mit feinstem Celtic Punk ist zum Glück in wenigen Monaten in unseren Breiten ebenfalls im Rahmen der folgenden Dates gesorgt:



23.07. D-Deichbrand Festival - Cuxhaven

25.07. A-Wien - Arena

26.07. A-Wien - Open Arena

27.07. D-München - Tonhalle

05.08. D-Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

12.08. D-Taubertal Festival - Rothenburg ob der Tauber





Hier die neue Single von FLOGGING MOLLY als Visualizer:

