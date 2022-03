THE ROLLING STONES am 15.07.2022 in Wien

Zur Feier des 60-jährigen Bühnenjubiläums kehren die unverwüstlichen Rocklegenden aus dem Vereinigten Königreich auf europäische Bühnen zurück. Das Wiener Ernst Happel Stadion steht ebenfalls auf dem Tourplan und wird am 15.07.2022 mit einem Auftritt beehrt.



Im August 2021 galt es bekanntlich leider Abschied zu nehmen von Charlie Watts, für den zuletzt auf der laufenden "No Filter"-Tour schon Steve Jordan als langjähriger Freund der Band an den Drums eingesprungen war.





Da aber der Rock`n`Roll unsterblich ist und die Show weitergehen muss, entschieden sich Mick Jagger & Co. zu unser aller Freude, die Karriere nicht an den Nagel zu hängen und diesen Sommer auf die Bühnen Europas zurückzukehren.





Der dazugehörige Anlass ist das sage und schreibe 60. Gründungsjubiläum von THE ROLLING STONES, das im Rahmen der kurz und knackig "Sixty" betitelten Konzertreise ausgiebig zelebriert und zweifellos einen der musikalischen Höhepunkte des Jahres 2022 darstellen wird.





Auch ein Auftritt im Wiener Ernst Happel Stadion am 15.07.2022 steht auf dem Programm, der exklusive Online-Vorverkauf dazu startet bereits am 16.03.2022 hier um 18:00. Die Devise ist ganz klar: Schnell sein und zuschlagen, um nicht durch die Finger zu schauen!





An dieser Stelle nicht unerwähnt lassen wollen wir unser ROCK CLASSICS #22: THE ROLLING STONES, das einen ebenso fundierten wie unterhaltsamen Blick auf die seit 1962 währende Karriere der Band wirft und sowohl in unserem Webshop als auch Amazon-Shop erhältlich ist.





Und hier einer der unzähligen Klassiker zum Aufwärmen und Einstimmen in einer Live-Fassung von 2021: