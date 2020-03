Musikmesse 2020 abgesagt

Da die Rücksicht auf die Gesundheit unserer Mitmenschen aktuell oberste Priorität hat, gilt es erst einmal zuhause zu bleiben. Doch das heißt nicht, dass man sich nicht die Zeit in den eigenen vier Wänden mit feiner Lektüre vertreiben kann: SLAM und ROCK CLASSICS – ohne Risiken und Nebenwirkungen sicher per Post!

Die ohnehin schon imposante Zahl an angekündigten Acts für das von SLAM präsentierte Festival in Ysselsteyn von 25.-27.06.2020 ist soeben um ein halbes Dutzend weiterer Hochkarätern ergänzt worden.

Alles neu macht der Mai, so auch bei den Belgiern BEAR, deren Album "Propaganda" in Form des Videos zum Track "Apollo`s Heist" schon seinen Schatten vorauswirft.

Am 20.03.2020 bringt das Quintett via Unique Records mit "All Purpose Slicer" seine erste EP raus. Wir haben als Appetitanreger und exklusive Premiere das Video zum allerersten von der Band geschriebenen und neu aufgenommenen Song in petto.