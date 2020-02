PARKWAY DRIVE: Soundtrack zu "Viva The Underdogs" erscheint Ende März

Rechtzeitig zum 40-jährigen Gründungsjubiläum und mit einer neuen Platte beehren Blixa & Co. Bargeld im Rahmen ihrer Tour am 23.05.2020 die Wiener Arena.

Als wären die bisher angekündigen Acts nicht schon imposant genug, legt das Team des von SLAM freudigst präsentierten Festivals in Ysselsteyn vom 25.-27.06.2020 nochmal ordentlich nach mit weiteren fixierten Hochkarätern.

In Kürze erscheint mit "I/O" das Debütalbum von THE JUPITER EFFECT. Als wegweisender Vorgeschmack gibt es hier schon mal die Premiere des Videos zur ersten Single "Poison".

Wer sich auf einen Schlag ein Punk-Package par excellence zu Gemüte führen will, kommt auch dieses Jahr nur schwer am von NOFX angeführten Punk In Drublic Music & Beer Festival vorbei, das ab Mitte Mai durch Europa wirbelt und von SLAM freudigst präsentiert wird.