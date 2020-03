BEAR: Video zu "Apollo`s Heist"

Alles neu macht der Mai, so auch bei den Belgiern BEAR, deren Album "Propaganda" in Form des Videos zum Track "Apollo`s Heist" schon seinen Schatten vorauswirft.

Am 20.03.2020 bringt das Quintett via Unique Records mit "All Purpose Slicer" seine erste EP raus. Wir haben als Appetitanreger und exklusive Premiere das Video zum allerersten von der Band geschriebenen und neu aufgenommenen Song in petto.

Die flotten Niederländer geben sich im Rahmen der "Weltschmerz `89 Tour" zu ihrem zweiten Longplayer am 06.03.2020 in Berlin und am 08.03.2020 in Hamburg die Live-Ehre.

Von 04.-08.03.2020 steht in Graz wieder das Elevate Festival an, das wie gewohnt Musik, Kunst und Diskurs vereint und diesmal mit einer noch breiteren Palette an spannenden Inhalten aufwarten kann.

Dutzende Tättowierer und Aussteller aus fünf Kontinenten, jede Menge Stargäste, fantastische Live-Shows von DORO und THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA und das European Street Food Festival obendrauf: Die Wildstyle & Tattoo Messe fährt zum 25-jährigen Jubiläum ein Programm der Sonderklasse auf.

Als Vorbote des kommenden Longplayers "The Annex Of Ire" gibt es jetzt auch ein Video der Kanadier zum Song "Vision Loser" zu sehen.