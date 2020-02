Exklusive Video-Premiere bei SLAM: "Cardiac Insufficiency" von NEUMATIC PARLO

Am 20.03.2020 bringt das Quintett via Unique Records mit "All Purpose Slicer" seine erste EP raus. Wir haben als Appetitanreger und exklusive Premiere das Video zum allerersten von der Band geschriebenen und neu aufgenommenen Song in petto.









Besagter zweiter Single wurde auch die Ehre eines eigenen, betont minimalistisch gehaltenen Videos zuteil, in dem Vincent die Hauptrolle spielt – einerseits in der Sicherheit seines Badezimmers, andererseits etwas konfus in freier Natur. Wir dürfen es euch als exklusive Premiere an dieser Stelle ans Herz legen: Unique Records hat bekanntlich ein gutes Händchen dabei, sich die kreativen Dienste aufstrebender Indiebands zu sichern, und die Wahl von NEUMATIC PARLO bestätigt diesmal einmal mehr. Am 20.03.2020 wird das Düsseldorfer Label den ersten Release des im Spätherbst 2017 formierten Fünfers veröffentlichen."All Purpose Slicer" nennt sich die EP, die Vincent Göttler, Frederick Oltersdorf, Simon Hartmann, Justin Janßen und Luis Wedekind im Juni 2019 im Studio eingespielt und dafür mit "Cardiac Insufficiency" auch ihren ersten jemals geschriebenen Track neu aufgenommen haben.Besagter zweiter Single wurde auch die Ehre eines eigenen, betont minimalistisch gehaltenen Videos zuteil, in dem Vincent die Hauptrolle spielt – einerseits in der Sicherheit seines Badezimmers, andererseits etwas konfus in freier Natur. Wir dürfen es euch als exklusive Premiere an dieser Stelle ans Herz legen: