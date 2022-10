Ethereum kaufen 2022: Vorteile und Nachteile

Unter den Kryptowährungen ist Etherum einer der bekanntesten Namen. Wir haben uns für euch angesehen, welche Chancen und Risiken damit verbunden sind.

Sie erlauben Fiat-Einzahlungen per Banküberweisung oder Kreditkarte. Sie bieten eine benutzerfreundliche Schnittstelle. Sie haben mobile Anwendungen.

P2P-Börsen

Kaufverfahren

Wählt eine Plattform.

Registriert ein Konto.

Wählt eine Münze und wechselt die Währung.

Gebt die Zahlungsmethode an.

Findet eine Gegenpartei mit den richtigen Bedingungen.

Überprüft die Details der Transaktion.

Gebt einen Betrag an.

Füllt die Details aus.

Sendet das Geld an den Verkäufer.

Bestätigt die Übertragung.

Wartet auf die Gutschrift des Geldes.

Börsen lösen das Problem des schnellen und einfachen Kaufs von Kryptowährungen: Handelsplattformen unterscheiden sich in Bezug auf Gebühren und Funktionalität. Wenn ihr die Grundsätze der Gebühren kennt, könnt ihr bei Transaktionen Geld sparen. Dies ist besonders wichtig, wenn ihr große Investitionen in Kryptowährungen plant oder mit Kryptowährungen auf solchen Plattformen wie Bitcoin 360 ai handelt. Bei Binance und FTX beispielsweise sind die Provisionen minimal und der Handel mit Derivaten ist möglich, was eine Hebelwirkung ermöglicht.Kryptowährungen und -börsen entwickeln sich schnell, sind aber weitgehend unreguliert. Die Anleger erhalten gute Marktchancen, laufen aber Gefahr auf Betrüger zu stoßen. Laut Experten haben Hacker allein in der ersten Hälfte des Jahres 2022 Kryptowährungen im Wert von 1,9 Mrd. US-Dollar gestohlen. Ihr müsst eine zuverlässige Plattform mit einem tadellosen Ruf wählen. Einige Börsen versichern Kundeneinlagen gegen Hackerangriffe (Coinbase), andere legen Sicherheitsfonds zur Rückerstattung an (Binance).Peer-to-Peer-Plattformen ermöglichen Transaktionen von Kryptowährung ohne Mittelsmänner. Dies bietet einen dezentralen Ansatz für den Handel. Durch den Kauf oder Verkauf von Münzen auf P2P-Börsen haben die Nutzer mehr Kontrolle über die Transaktionen und können Angebot und Nachfrage schaffen. Das Fehlen einer dritten Partei, die für die Transaktionen bürgt, ist jedoch mit zusätzlichen Risiken verbunden.P2P-Dienste werden oft mit Marktplätzen verglichen, bei denen Verkäufer und Kunde direkt miteinander interagieren. Beide können ihre eigenen Inserate mit beliebigen Bedingungen veröffentlichen. Die Gegenparteien legen die Wechselkurse, die verfügbaren Zahlungsmethoden und die Transaktionslimits fest. Mit einem Filter könnt ihr eine schnelle Auswahl treffen. Die Transaktionen sind anonym und provisionsfrei. Um eine Transaktion durchzuführen, müsst ihr Folgendes tun:



P2P-Plattformen sind nicht so verbreitet wie Krypto-Börsen. Die Vorteile der einzelnen Dienste sind:

Keine Gebühren. Überweisungen werden ohne Vermittler durchgeführt, sodass keine zusätzlichen Gebühren anfallen. Anonymität. Die Daten müssen nicht bestätigt werden, aber die Überprüfung erhöht den Benutzerstatus.

Durchschnittliche Geschwindigkeit der Transaktionen. Die Transaktionen und ihre Überprüfung werden manuell durchgeführt. Die Transaktion kann bis zu einen Tag dauern.

Sicherheitsrisiken. Die Plattformen bemühen sich saubere Transaktionen zu gewährleisten. Ihr führt zum Beispiel die Sperrung von Geldern auf dem Konto der Gegenpartei ein, bis die Verpflichtungen erfüllt sind. Aber es gibt auch betrügerische Machenschaften.

Geringe Liquidität. Es ist nicht möglich Kryptowährungen für einen hohen Betrag zu erwerben. Privatverkäufer haben nicht so viel Geld wie Börsen.

Kauf von Ethereum über Zahlungssysteme

Verfahren für den Kauf

Wählt einen E-Service.

Registriert ein Konto.

Führt das Überprüfungsverfahren durch (falls erforderlich).

Füllt euer Guthaben auf bequeme Art und Weise auf.

Wählt Umtauschwährung, Betrag und Münze.

Schließt den Kaufvorgang ab.

Wo kann ich ETH ohne Verifizierung kaufen?

Zu den Nachteilen gehören:Mit Diensten wie Payeer und AdvCash könnt ihr für Waren bezahlen, Guthaben tauschen und Geld abheben. Dank der elektronischen Systeme ist es möglich Ethereum mit minimalen Gebühren und ohne versteckte Kosten zu kaufen. Viele Handelsplattformen unterstützen EPS für Ein- und Auszahlungen.Es dauert ein paar Minuten, um die Kryptowährung über ein Zahlungssystem zu erhalten. Dazu müsst ihr Folgendes tun:Diese Dienstleistung wird von Tauschbörsen und P2P-Börsen angeboten. Ersteres lässt Transaktionen durch einen AML-Filter laufen. Wenn eine Transaktion verdächtig erscheint, wird sie zur manuellen Ausführung weitergeleitet. Letztere bieten eine freiwillige Überprüfung an, um den Status des Teilnehmers zu erhöhen.