Wie lukrativ sind Residencies in Las Vegas für JENNIFER LOPEZ, MARIAH CAREY, USHER oder BRUNO MARS?

BRUNO MARS hat eine neue Residency im Park MGM Las Vegas, außerdem treten derzeit noch viele weitere Künstler in Vegas wie USHER und KATY PERRY auf. Doch wie lukrativ sind die Shows in der Stadt der Lichter eigentlich für Popstars? Hier ein Einblick in die Welt der Las Vegas-Shows, die oft als der "Weg in den Ruhestand für Popstars" bezeichnet werden.

Es gehört viel dazu, über mehrere Monate oder Jahre regelmäßig einen großen Veranstaltungsort zu füllen, auch wenn er sich in Las Vegas befindet. Dennoch gibt es viele Erfolgsgeschichten aus Vegas. Zu den Stars, die am meisten verdient haben, gehören beispielsweise auch MARIAH CAREY und BRITNEY SPEARS bei ihrer Residenz 2015. Sie sollen beide jeweils mehr als 30 Millionen US-Dollar eingenommen haben. Dieser Preis, den Spears 2015 verlangt haben soll, ist nun vermutlich deutlich höher.Vor allem ihre "Piece Of Me"-Show lief vier Jahre lang im Planet Hollywood und war eine der erfolgreichsten Residenzshows in der Geschichte von Las Vegas. Die Show, die am 27. Dezember 2013 eröffnet und zu Silvester 2018 beendet wurde , spielte schätzungsweise 137,7 Millionen Dollar ein und war damit einer der größten Erfolge aller Zeiten.Als BRITNEY SPEARS mit dem Auftritt 2013 begann, sollte die Residenz zwei Jahre lang dauern, endete bedingt durch den enormen Erfolg der Show aber erst am 31. Dezember 2017. Es sollen 900.000 Tickets zu einem Durchschnittspreis von 150 Dollar verkauft worden sein. Die Residency erhielt sogar zweimal eine Auszeichnung – den Best of Las Vegas Award 2015 und 2017.MARIAH CAREYs Auftritte sind ebenfalls legendär. Sie begannen im Frühling 2015 und liefen bis zum Sommer 2017. Die Einnahmen an der Kasse erreichten 23.912.600 Dollar und bei 50 Shows saßen insgesamt 177.586 Zuschauer im Publikum.CELINE DIONs allererste Residency-Show "A New Day" über einen Zeitraum von fünf Jahren brachte etwa 358 Millionen Dollar ein und lief von März 2003 bis Dezember 2007.Aber wohl keiner bietet in Vegas eine bessere Show als David Copperfield. Der Zauberkünstler tritt im MGM Grand auf und allein die verkauften Eintrittskarten sollen pro Jahr 50 Millionen Dollar einbringen.Aber Copperfield ist nicht der Einzige, der in Vegas abkassiert. CHER stellt eine weitere Größe in Las Vegas dar, deren Einnahmen nur noch in die Höhe zu gehen scheinen. Sie ist schon seit Jahren durch mehrere Residenzen fast permanent in Vegas und soll 2008 im Caesar`s Palace 60 Millionen Dollar für drei Jahre bekommen haben. Heute ist diese Summe vermutlich viel höher.

Was ist so attraktiv daran, in Casinos zu spielen?

Casinos profitieren auch

BRUNO MARS tritt seit Dezember letzten Jahres im Park MGM Las Vegas auf. Er plant noch weitere Shows bis Mitte Februar zu geben und begeistert dabei seine Fans in den Veranstaltungsorten, in denen er auftritt.Die "My Way"-Tour von USHER läuft hingegen schon seit Oktober 2022 und Events sind auch für März bis Juli 2023 geplant. Derzeit haben neben USHER und BRUNO MARS auch THE JONAS BROTHERS, MAROON 5, CARRIE UNDERWOOD und ROD STEWART eine erfolgreiche Residency in Vegas und treten in großen Arenen auf. Diese Künstler bringen eine Vielfalt an Musik mit und bieten eine fantastische Show.Diese Art von Auftritten ist für Künstler äußerst attraktiv, da sie für einen Auftritt an einem Ort über einen längeren Zeitraum hinweg riesige Summen einnehmen können. Auch wenn es nicht so prestigeträchtig oder hochkarätig ist wie eine Tournee, hat es doch etwas unglaublich Anziehendes, wenn man eine eigene Show in der größten Unterhaltungsstadt der Welt sein eigen nennt.Popmusik ist im Laufe der Jahre zu einem festen Bestandteil der Casinos in Las Vegas geworden. Künstler wie BRITNEY SPEARS und CELINE DION verdienen wie erwähnt Millionen mit ihren Konzerten, während DJs und Bands für eine ausgelassene Stimmung sorgen. Egal nach welcher Musik man sucht, in Vegas gibt es für jeden Geschmack etwas.Für einige Musiker ist es das Geld – aber für viele andere die Chance, vor einem unglaublich begeisterten Publikum aufzutreten, das ihre Musik liebt. Es gibt den Künstlern auch die Möglichkeit, ihr Können in einer einzigartigen Umgebung zu zeigen, die ihren Auftritten etwas ganz Besonderes verleiht.So beliebt die Shows großer Stars in Las Vegas auch sind, es scheint, als ob viele von ihnen eher gegen Ende ihrer Karriere eine Residency in Las Vegas einplanen würden oder zumindest dann, wenn der Höhepunkt ihrer Karriere abgeklungen ist. Demnach veranstalten die Stars zuerst reguläre Tourneen und wenn die Nachfrage nachzulassen beginnt, mit etwas Glück einen längeren Aufenthalt in Las Vegas.Ein solcher Aufenthalt wird in der Regel nicht nur sehr gut bezahlt, meistens sind eine vornehme Unterkunft und viele weitere Vorteile enthalten, die eine Residency in Vegas attraktiv machen. Dennoch signalisiert sie oft, dass das Ende einer Karriere in den nächsten Jahren bevorstehen könnte.Auch für das Casino ist es ein lukratives Geschäft, da es viele Menschen aus der ganzen Welt in die Stadt zieht, die ihre Lieblingssänger live sehen wollen. Und welchen besseren Ort gibt es für ein Konzert und Unterhaltung als Las Vegas? Es gibt also viele Möglichkeiten für beide Seiten, von Popmusik in Casinos zu profitieren, und es sieht so aus, als würde dieser Trend auch in den kommenden Jahren anhalten.Künstler und Casinos bemühen sich, eine unterhaltsame und lebhafte Atmosphäre zu schaffen, die die Besucher immer wieder zurückkehren lässt. Darüber hinaus verwenden Casinos Pophits oft als Teil von Werbekampagnen, um das Interesse und die Begeisterung der Menschen für ihre Veranstaltungen und Aktivitäten zu wecken.Popmusik stellt schon seit den Anfängen von Las Vegas einen festen Bestandteil der Casinos dar. Es ist also kein Wunder, dass die größten Stars hier auftreten. Das pulsierende Nachtleben und die glamouröse Atmosphäre sind ein großer Anziehungspunkt für viele bekannte Musiker.Musik in Casinos kann sowohl für Künstler als auch für Casinos eine unglaublich erfolgreiche Möglichkeit sein, um Geld zu verdienen und das Interesse an ihrem jeweiligen Geschäft zu wecken. Sie bietet eine einzigartige Atmosphäre, die anderswo nur schwer nachzuahmen ist, was sie für viele Entertainer zu einer attraktiven Option macht. Auch wenn manche Leute traditionelle Live-Bands bevorzugen, lässt sich nicht leugnen, dass Popstars jetzt die Unterhaltungsszene in Vegas erobern.Ganz gleich, ob jemand auf der Suche nach einem unvergesslichen Abend ist oder einfach nur eine Pause von seiner oder ihrer normalen Routine einlegen möchte, Popmusik in Casinos in Vegas kann ein unvergessliches Erlebnis sein. Die Mischung aus Live-Unterhaltung und lebendiger Atmosphäre macht das Casino zu einem idealen Ort, um die Unterhaltung der Popstars zu genießen.Bei so viel Erfolgspotenzial ist es leicht zu verstehen, warum immer mehr Künstler einen Aufenthalt in Las Vegas für das Highlight – oder das Ende – ihrer Karriere wählen.