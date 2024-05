Gewinnt 5x2 Gästelisten-Plätze für BADHOVEN

Alle Freunde des gepflegten Hard Rock sind bei Kurt C. und seinen Mitstreitern an der richtigen Adresse – und die lautet am 11.05.2024: Replugged, Wien. Dort wird nämlich das neue Album "Rock Thru Ages" präsentiert, für das wir 5x2 Plätze auf der Gästeliste in petto haben.









Der neueste hört auf den Namen "Rock Thru Ages", liegt via ATS-Records vor und wurde der geneigten Hörerschaft in Deutschland bereits erfolgreich präsentiert. Jetzt sind die Landsleute dazu aufgerufen, sich gepflegt die Gehörgänge mit feinstem Hard Rock in bewährter Manier durchpusten zu lassen.





Die beste Möglichkeit dazu gibt es am 11.05.2024, wenn BADHOVEN die Bühne des Replugged in Wien entern werden. Als Support am Start sind die nicht minder empfehlenswerten Kollegen von SPEED LIMIT, die ihrerseits selbst gerade neues Material releast haben (mehr dazu





Wer gratis dabei sein will, braucht nur etwas Glück und die folgende Frage richtig zu beantworten: Wie heißt das neue Album von BADHOVEN? Die Lösung bitte im Feld "Anmerkungen" angeben – viel Glück!



Wenn die Kategorisierung als "alte Haudegen" zutrifft, dann wohl für die Herren von BADHOVEN, schließlich formierte sich die im Geiste des Hard Rock der 1980er zu Werke gehende Band rund um Frontman und Gitarrist Kurt C. bereits 2001. Im selben Jahr erfolgte mit dem Debütalbum "Behind The Masquerade" der erste Eintrag in die Longplay-Diskografie der Band, dem sich iüber die Jahre zahlreiche weitere anschließen sollten.Der neueste hört auf den Namen "Rock Thru Ages", liegt via ATS-Records vor und wurde der geneigten Hörerschaft in Deutschland bereits erfolgreich präsentiert. Jetzt sind die Landsleute dazu aufgerufen, sich gepflegt die Gehörgänge mit feinstem Hard Rock in bewährter Manier durchpusten zu lassen.Die beste Möglichkeit dazu gibt es am 11.05.2024, wenn BADHOVEN die Bühne des Replugged in Wien entern werden. Als Support am Start sind die nicht minder empfehlenswerten Kollegen von SPEED LIMIT, die ihrerseits selbst gerade neues Material releast haben (mehr dazu hier ), und die steirischen Metalheads APIS.Wer gratis dabei sein will, braucht nur etwas Glück und die folgende Frage richtig zu beantworten:Die Lösung bitte im Feld "Anmerkungen" angeben – viel Glück!

Nur mehr ein Schritt bis zum Gewinn!